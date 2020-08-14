Вместе с выборами в местные советы состоятся и выборы в райсоветы новых районов - ЦИК

25 октября, в день выборов в местные советы, параллельно пройдут выборы в районные советы вновь образованных районов.

Центральная избирательная комиссия единогласно приняла постановление о проведении местных выборов в районные советы новых районов, за создание которых Верховная Рада проголосовала в июле.

"Только что Центральная избирательная комиссия назначила выборы в районные советы! Выборы состоятся 25 октября 2020 вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Постановление поддержали все члены Комиссии", - сообщили в ЦИК вечером в пятницу, 14 августа.

В ЦИК сообщили, что выборы состоятся в 119 новых районах. 14 августа Комиссия получила письмо от Министерства развития громад и территорий с перечнем новых районных советов, в которых необходимо провести выборы. 13 августа в ЦИК поступило разъяснение от профильного парламентского комитета.

8 августа ЦИК назначила на 25 октября выборы депутатов городских, сельских и поселковых голов и советов на основании соответствующих обращений Кабинета министров и Министерства развития громад и территорий.

Ранее сообщалось, что выборы в районные советы в областях могут не состояться: ЦИК не смогла назначить их из-за правовой неопределенности, которая возникла после внесения Верховной Радой изменений в законодательство о выборах и административно-территориальном устройстве. У ЦИК не было даже списка районных советов, выборы в которые необходимо провести.

Источник: ZN.UA