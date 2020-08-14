Курс валют

Новости

Все новости
Политика / Беларусь / Польша
14-08-2020, 22:05
160
Версия для печати

На основателя канала Nexta в Беларуси завели уголовное дело - ему грозит 15 лет

МВД Беларуси возбудило уголовное дело об организации массовых беспорядков в отношении 22-летнего Степана Путило, основателя телеграм-каналов Nexta (720 тысяч подписчиков) и Nexta Live (1,9 миллиона подписчиков).

Об этом сообщается в самом канале Nexta Live.

Статья, по которой расследуется уголовное дело, предполагает от 5 до 15 лет лишения свободы.

Nexta Live стал самым популярным каналом в русскоязычном сегменте Telegram на фоне освещения протестных акций в Белоруссии, начавшихся 9 августа после президентских выборов.

О продолжающихся в Беларуси протестах информацию о происходящем участники выступлений, другие белорусы и люди, живущие за пределами страны, чаще всего узнают через телеграм-каналы. Самый крупный из них — «Нехта». Его создатель живет в Польше. За три дня количество подписчиков канала выросло почти в четыре раза — с 300 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч с лишним. Информация, в отличие от государственных каналов, которые практически молчат о происходящем, обширная, достоверная и очень жёсткая.

«Нехта» оперативно публикует видео и фото с протестов, а также призывает белорусов поддержать друг друга.

Источник: Meduza

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Бывший соратник Зеленского считает поджог своего автомобиля угрозой от власти
Ивано-Франковщина: невероятные пейзажи и отдых на любой вкус
Потомки африканских рабов требуют компенсацию за рабство: как считать и кому платить?
Украинское кино покоряет мир: опубликован трейлер купленного Голливудом фильма Let It Snow
Заложники спасены, а "луцкого террориста" отправят на психиатрическую экспертизу
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт