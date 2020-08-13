Всё больше украинцев считают Россию страной-агрессором

Украина всё больше дистанцируется от России и всё больше людей, видя поступки и движения этой страны, считают её агрессором. Последний опрос, проведённый центром Разумкова совместно с центром "Социс", подтверждает это.

Россию считают агрессором, от которого надо защищаться и не поддерживать с ним никаких отношений, 59,5% респондентов, а 9% считают эту страну братской к Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного центром Разумкова и центром "Социс".

Так, 59,5% опрошенных считают Россию агрессором, который угрожает существованию Украины как государства, от которого стоит защищаться и не поддерживать никаких отношений. Считают РФ обычным соседним государством, с которым нужно поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими странами, 23,8%, а 9,1% считают Россию дружественной и братской страной и считают необходимым развивать дружеские и теплые отношения. 6,9% от ответа отказались или не знают ответа на вопрос.

Кроме того, исследование показало, что 17,7% опрошенных считают, что украинский язык должен быть государственным языком, а русский может быть официальным в некоторых регионах Украины, а 15,2% считают, что оба языка должны быть государственными в Украине. Однако, все же большинство, а это 64,5% опрошенных, считают, что украинский должен быть единственным государственным и официальным языком, а русский может свободно использоваться.

Добавим, опрос проводился 21-28 июля 2020 года методом интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины без учета территории оккупированного Крыма, а также неподконтрольных Украине территорий Донбасса по таким показателям, как возраст, пол, тип поселения, разделение страны на области. Было опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Средняя продолжительность одного интервью составила 19 минут. Погрешность выборки в исследовании не отмечалась.