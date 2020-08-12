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Транспорт / Казахстан
Вчера, 21:00
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Казахстан открывает авиасообщение с Украиной - названы требования к пассажирам

С 17 августа Казахстан возобновляет авиасообщение с Украиной, прерванное из-за пандемии коронавируса.

Авиасообщение между Казахстаном и Украиной, прерванное из-за эпидемии коронавируса, возобновится с 17 августа по решению властей Казахстана. Об этом в среду, 12 августа, сообщило издание Казинформ со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.
Также с 17 августа поэтапно будут открываться международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет и Россию.
Авиарейсы будут осуществляться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований - термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР-тестирование.
Напомним, ранее Австрия сняла запрет на авиаперелеты в Украину. При этом возобновление пассажирского авиасообщения с Украиной не означает, что украинцы с августа смогут въезжать в Австрии по безвизу. А со второго августа Turkish Airlines возобновила полеты в Харьков.

Источник: Корреспондент

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