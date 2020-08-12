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Общество / Власть и право
Вчера, 19:31
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Бумажные паспорта-книжечки в Украине заменят на пластиковые карты

В Украине планируется полная замена паспортов-книжек на пластиковые карты - удостоверение личности.
Сегодня, 12 августа, на очередном заседании правительства поддержан проект Закона "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки".
Согласно документу, планируется постепенный вывод паспортов-книжечек из обращения. Их заменят на пластиковые карточки, сообщает пресс-центр МВД.
Проект закона предусматривает такие сроки действия паспорта:
- для лиц в возрасте от 16 до 25 лет - до дня достижения лицом 25-летнего возраста;
- для лиц в возрасте от 25 до 45 лет - до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, - фотография при оформлении паспорта;
- для лиц в возрасте от 45 лет - бессрочно при условии, что ко дню вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, - фотография при оформлении паспорта.
Таким образом, когда гражданину Украины необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту.
Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт.

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