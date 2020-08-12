Польша пояснила, кому из украинцев не нужен карантин по прибытии в страну

Посольство Польши в Украине объяснило, кто может в условиях карантина въезжать в Польшу, а также не должен находиться на двухнедельном карантине.

Это правило, в соответствии с правовыми актами, регулирующими вопросы въезда на территорию РП иностранных граждан и ограничений, установленных в отношении них в связи с COVID-19, было введено еще 3 июля, но, как оказалось, нужны объяснения.

В частности,

ПРАВО въезд на территорию РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША имеют ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ, которые:

являются супругами или детьми граждан Республики Польша, или находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша;

имеют Карту Поляка;

имеют право на постоянное или временное проживание на территории Республики Польша;

имеют право на выполнение работ на территории Республики Польша на той же основе, что и граждане Польши, имеют разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ, подтверждение поручения на выполнение работ иностранцу на территории Республики Польша, выполняющие работу на территории Республики Польша или предоставляют документы, из которых следует, что выполнение работы начнется сразу после пересечения границы;

получают образование в Польше (ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты) или являются лицами, сопровождающими ученика;

являются учеными, которые проводят исследования на территории Польши;

члены семей (супруги, дети) гражданина Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;

имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии, или члены их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию;

являются водителями транспортных средств сферы международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

являются работниками дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и членами их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;

являются пассажирами воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании, Республики Корея и принадлежат хотя бы к одной из вышеперечисленных категорий граждан Украины.

ОТ ОБЯЗАННОСТИ нахождения на карантине после въезда на территорию Польши ОСВОБОЖДИЛИ:

водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

инспекторов морской администрации;

лиц, выполняющих на территории Республики Польша, работу связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики (нефтегазовый, электроэнергетический сектора)

пассажиров воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, не подпадает под запрет воздушного движения. Согласно §1 п.2.1.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.07.20, Poz.1311 w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, Украина принадлежит к странам, воздушное сообщение с которой разрешено. ttps://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html)

пассажиров судов, курсирующих, не заплывая в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;

лиц, получающих образование в Польше (ученики + сопровождающее лицо, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты), а также, ученых, которые проводят исследования на территории Польши (при условии документального подтверждения факта обучения/научной деятельности);

работников дипломатических и консульских учреждений, представителей международных организаций и членов их семей, а также других лиц, пересекающих границу на основании дипломатического паспорта;

лиц, выполняющих работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;

членов семей (супруги, дети) граждан Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии, лиц, имеющих разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейской соглашения о свободной торговле (EFTA) - стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской конфедерации, а также членов их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию;

ТРАНЗИТ территории Республики Польша могут осуществлять ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ, которые:





члены семей (супруги, дети) граждан Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;

имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии, или члены их семей (супруги, дети);

являются водителями автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающие на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей или осуществляющие транзит другим транспортным средством в перерыве между выполнением служебных обязанностей;

являются работниками дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и членами их семей, или пересекают границу на основании дипломатического паспорта.

Это официальная информация, поэтому, если вам приходится ездить по разным делам в республику Польша, эти правила следует хорошо знать.

Источник: Посольство Польши в Украине