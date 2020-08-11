Поймает ли НАБУ "неуловимых Джо" из Окружного административного суда

Семерых фигурантов дела о возможном захвате судебной власти объявили в розыск.



Национальное антикоррупционное бюро разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Волком. Кроме Вовка в розыск объявили Владимира Калеберду, Игоря Качура, Николая Сироша, Игоря Погрибниченка, Алексея Огурцова, Сергея Остапца.

"НАБУ разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе", сообщается в документе. НАБУ.

Всего ведомство разыскивает 7 человек по этому делу.

Как известно, НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут "власть захватывать".

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Печерский райсуд Киева 4 августа 2020 года принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать у НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также председателя ГСА, и передать его другому правоохранительному органу.

Сам Вовк прокомментировал сообщение о розыске, сказав, что никто ему ни каких повесток не вручал, и вообще - мешают работать.

Источник: Украинская правда