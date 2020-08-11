Из-за взрыва в Бейруте правительство Ливана ушло в отставку

В Ливане, после мощного взрыва в бейрутском порту, существенно обострилась напряжённость. Правительство страны подало в отставку.

Президент Ливана Мишель Аун в понедельник, 10 августа, принял заявление об отставке правительства от премьер-министра Хасана Диаби. Об этом пишет Al Jazeera, передает УНН.

"Правительство Ливана ушло в отставку, так как премьер-министр Хасан Диаби обвинил эндемическую коррупцию в разрушительном взрыве, который обрушился на столицу на прошлой неделе. Президент Мишель Аун принял отставку Диаби в понедельник и попросил правительство оставаться в должности временно исполняющего обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что напряженность в стране обострилась после мощного взрыва в бейрутском порту, в результате которого погибло около 200 человек и еще более 6 тыс. получили ранения.

По словам премьер-министра Хасана Диаби, "это преступление", ставшее результатом коррупции, поэтому он будет с народом "бороться за перемены".

Накануне по данным Reuters, в результате взрыва в порту Бейрута напряжение в столице Ливана среди протестующих росло, люди требовали отставки от президента страны Мишеля Ауна.

"Министры информации и окружающей среды, а также несколько депутатов подали в отставку в воскресенье. Министр юстиции подал в отставку в понедельник, ссылаясь на катастрофический взрыв", - говорится в сообщении издания.

Протестующие требовали провести "быстрые выборы", чтобы сменить власть в Ливане.

"Антиправительственные протесты за последние два дня были самыми активными с октября, когда демонстранты вышли на улицы из-за экономического кризиса, укоренения коррупции, отходов и бесхозяйственности. Протестующие обвинили политическую элиту в использовании государственных ресурсов для собственной выгоды", - пишет Reuters.

Отмечается, что международная донорская конференция в воскресенье собрала обещания на сумму почти 298 млн долларов для немедленной гуманитарной помощи Ливану. Но иностранные страны требуют прозрачности использования помощи, настороженно подписывая бланковые чеки правительства, которое собственный народ воспринимает как глубоко коррумпированное. Некоторые обеспокоены влиянием шиитского движения "Хезболла", которое США определяют как террористическую группу.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что страны должны воздерживаться от политизации взрыва в порту Бейрута. Он также призвал США отменить санкции против Ливана.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Причиной взрыва правительство страны называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры, однако президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну. В городе на 2 недели введен режим чрезвычайного положения. После этого начались массовые антиправительственные акции протеста, в которых пострадали более 700 человек.

Позднее жители Бейрута заняли здание Министерства иностранных дел страны, объявив его своим штабом. Кроме того, протестующие ворвались в здания Минэкономики, Минэнерго и Министерства охраны окружающей среды Ливана и других административных зданий. Впоследствии армия освободила здание МИД Ливана от демонстрантов.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил о необходимости проведения новых парламентских выборов, назвав их единственным способом преодолеть кризис. Также стало известно, что президент Ливана Мишель Аун отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута.