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Власть / Видео / Общество
11-08-2020, 14:21
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Бывший соратник Зеленского считает поджог своего автомобиля угрозой от власти

Бывший соратник Зеленского и в недавнем прошлом одна из самых влиятельных фигур в Украине Андрей Богдан считает поджог своего электромобиля "Тесла", который сгорел сегодня ночью (11 августа), выпадом власти против себя.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм - ровно полгода с тех пор, как я счастливым уволился с должности главы Офиса Президента. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако, дорогие, кризисные истории - моя работа", - написал Богдан.

Сочувствующие коментаторы пожелали ему найти и поджигателя, и заказчика.

Впрочем, поджоги имущества и нераскрытые в дальнейшем эти преступления - не редкость в Украине. В бытность Богдана главой ОП под Киевом в 2019 году сожгли дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. На это происшествие "95-й квартал" откликнулся издевательской песенкой. Видимо, следует ожидать подобное и в качестве "юмористического" отклика на сгоревший дорогой автомобиль Богдана?

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