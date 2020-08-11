Оппонентка Лукашенко Тихановская покинула Беларусь, утверждают, что принудительно

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, заявившая о фальсификациях на выборах, покинула страну. Сейчас она, по заявлению главы МИД Литвы "находится в безопасности".

Ранее она побывала в ЦИК, после чего, по сообщению её пресс-секретаря, "приняла решение".

Проследить, как отреагировала пресса Беларуси на отъезд оппозиционного кандидата у жителей страны возможности нет - сайты не провластных СМИ заблокированы и на данный момент не открываются.

Центр "Миротворец" прокомментировал отъезд Тихановской нелицеприятно, заявив в Твиттере, что, уехав, она "кинула" своих избирателей.

В то же время, как стало позднее известно по сообщению белорусского ресурса Tut.by, Светлану Тихановскую вывезли из страны власти, не оставив ей выбора.

По словам Ковальковой, отъезд Тихановской позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, которая была задержана за день до выборов.

«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — сказала Ковалькова.

Несмотря на то, что белорусские правоохранители вытеснили протестующих из центра Минска на окраины, протесты продолжаются. Во время разгона демонстраций применялись жестокие методы к безоружным людям, на что обратила внимание вся мировая общественность. На протестующих направляли технику, использовали водомёты и светошумовые гранаты, стреляли из травматического оружия. Один человек погиб. В его смерти поспешили обвинить его самого. ЕС и США даже пригрозили Беларуси санкциями, если силовой разгон будет продолжаться.

В Беларуси заявлена общенациональная забастовка, но состоится ли она после отъезда основного соперника Лукашенко, сказать сложно, поскольку сами оппозиционеры призывают к спокойным методам протестов, на которые власти отвечают жестоко.

Источник: InfoKava