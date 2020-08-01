Лукашенко утверждает, что никаких разрешений на посещение Беларуси наемникам не давал (обновлено)

Ситуация с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси продолжает разворачиваться. Президент Лукашенко, выслушав доклад своих спецслужб, решил, что профессиональные наемники не ехали "ни в какой Стамбул", а собирались дестабилизировать ситуацию на выборах. И вот теперь глава Беларуси хочет знать, в чем именно заключалась их "миссия". Неофициальные источники освещают случившееся по-другому.

"Многие факты (...) интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели", - заявил Лукашенко.

"Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда", - подчеркнул белорусский лидер.

Он пояснил, что всегда, какие бы мероприятия ни проводились в Беларуси с участием российских военнослужащих, будь то бывших или действующих, всегда соответствующие ведомства двух стран взаимодействуют.

"У нас разрешение только Президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси. С техникой, без техники, самолеты, вертолеты и так далее… Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала", - сказал глава Беларуси.

Между тем, раскадровка видео задержания российских наемников, которое проанализировал Telegram-канал NEXTA_TV показывает странные нестыковки в ролике.

Хотя официальные белорусские СМИ сообщали, что "вагнеровцы" прибыли в страну в одежде в стиле милитари, на видео этого не видно.

Журналистов издания удивил тот факт, что ручка двери номера, где находился "вагнеровец", была уже опущена до того, как белорусский спецназовец выбил ее.

Также смутило то, что спецназ шел брать профессиональных наемников с поднятыми вверх стволами пистолетов.

Удивило и то, что постель кровати, на которой предположительно отдыхал "вагнеровец", осталась несмятой даже после его вооруженного захвата.

А суданские деньги (откуда взялся Стамбул?) и телефонные карты африканского государства вообще были бы крайне нецелесообразными в Беларуси.

Telegram-канал WarGonzo тоже пишет, что ЧВК Вагнера использовала Минск как транспортный хаб в период коронавируса.

Белорусские спецслужбы якобы были предупреждены и обеспечивали спокойный процесс в период пандемии переброски россиян на "восточные фронты".

При этом WarGonzo пишет, что договоренности о транспортном коридоре могли быть достигнуты на самом высоком уровне, и президент Александр Лукашенко якобы мог быть в курсе того, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают. Но что-то пошло не так.

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Белорусские следователи заявили, что из 33 задержанных боевиков "Вагнера" 30 уже дали показания, но их объяснения непоследовательны и противоречивы.

Руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов заявил в эфире канала ОНТ:

"Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а цели нахождения в Республике Беларусь противоречивы. 11 человек намеревалось лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турецкую Республику, 2 на Кубу, 1 – в Сирию, один вообще не знал, куда летит. Трое от дачи показаний отказались".

Белорусские правоохранители сомневаются в том, что "вагнеровцы" говорят правду. У россиян действительно были на руках билеты в Стамбул на 25 июля. Однако Агафонов отметил, что лететь туда они не намеревались, а приобретение билетов было лишь попыткой обеспечить себе алиби.

Источник: Белта

Сегодня

Украинская правда