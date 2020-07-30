Лос-Анджелес, премия Emmy: главные фавориты Netflix и HBO

В Лос-Анджелесе объявили номинантов 72-й ежегодной телевизионной премии “Эмми”. Больше всего номинаций получили “Хранители” (26 номинаций) и “Удивительная миссис Мейзел” (20), отмечает сайт премии.

Сериалы, выпущенные стриминговым сервисом Netflix, претендуют на награду в 160 номинациях. У конкурирующего с ним телеканала HBO — 107 номинаций.

На звание лучшего драматического сериала в 2020 году претендуют “Лучше звоните Солу”, “Очень странные дела”, “Рассказ служанки”, “Корона”, “Озарк”, “Убивая Еву”, “Мандалорец” и “Наследники”.

В номинации “Лучший комедийный сериал” представлены “Метод Комински”, “Чем мы заняты в тени”, “Умерь свой энтузиазм”, “Мертв для меня”, “В лучшем мире”, “Белая ворона”, “Удивительная миссис Мейзел” и “Шиттс Крик”.

В номинации “Лучший актер драматического сериала” представлены Брайан Кокс и Джереми Стронг (оба — “Наследники”), Стерлинг Браун (“Это мы”), Джейсон Бейтман (“Озарк”), Билли Портер (“Поза”), Стив Карелл (“Утреннее шоу”).

На лучшую женскую роль в драматическом сериале претендуют Джоди Комер и Сандра О (обе — “Убивая Еву”), Дженнифер Энистон (“Утреннее шоу”), Лора Линни (“Озарк”), Зендея (“Эйфория”) и Оливия Колман (“Корона”).

72-я церемония вручения “Эмми” пройдет 20 сентября.

Справка: полный список номинантов “Эмми-2020” можно посмотреть по ссылке.











