Медреформа: больница взяла деньги за бесплатную операцию и вернула после скандала

У пациентки одесской городской клинической больницы №11 взяли 10 тысяч грн за операцию, расходы на которую, как оказалось позднее, полностью покрывает Национальная служба здоровья Украины — в рамках второго этапа медицинской реформы. После того как друзья девушки обратились в НСЗУ, большую часть денег ей все же вернули, а врача-вымогателя пообещали уволить. Об этом сообщает Думская.

Пациентка, о которой идет речь, — туристка из другого города. В медучреждение она попала как ургентный больной, на скорой. В приемном отделении, буквально теряя сознание, наша героиня провела более получаса. Все это время врачи не обращали на нее никакого внимания.

«Потом меня позвали к окошку со словами «иди сюда», а потом сказали идти в банкомат и снять с карточки 100 грн, хотя я пыталась объяснить, что скоро приедет моя подруга и за все заплатит. У меня не было с собой карты, я хотела снять по QR-коду, но нужного банкомата не было, и я решила уехать в другую больницу. Они начали возмущаться: мол, зачем я вообще сюда приезжала, хотя я еле стояла на ногах», — вспоминает Инна (имя изменено).

Спустя пять часов ей все-таки провели операцию в отделении гинекологии. После этого девушку попросили возместить стоимость медицинских услуг. По подсчетам медиков, сама операция стоила 8 тысяч грн, анестезия — 1000 грн, еще 1000 грн - необходимые анализы.

Друзья пациентки, которые вспомнили, что второй этап медицинской реформы предполагает проведение неотложных операций за счет государства, решили обратиться на горячую линию НСЗУ (1677). Им подтвердили, что такие операции бесплатны, и посоветовали обратиться к руководству клиники.

«Заместителем руководителя больницы оказался очень приятный, милый человек, как и многие другие работники, чего не скажешь о тех, кто принимал пациентку, — рассказывает друг пострадавшей Егор Доровских. — Она выслушала, поддержала, записала фамилии. В отделении, где лежала пациентка, к ней относились очень хорошо. Хромали только санитарные условия – в туалетах отсутствовало даже мыло (хотя официально больница тратит на приобретение дезинфицирующих средств сотни тысяч гривен, — Ред.), что в условиях пандемии выглядит очень странно».

В тот же день девушке отдали часть потраченных средств — 8 тысяч грн. Ее друзья убеждены, что если бы они не обратились с претензией к НСЗУ и руководству клиники, деньги так бы и осели в карманах медиков.

Главврач ГКБ №11 Николай Турчин рассказал, что на момент проведения операции находился в отпуске, и пообещал разобраться в ситуации:

«Если есть вина наших сотрудников — отреагируем. К сожалению, перестроить психологию медицинских работников сложно, но мы стараемся… Уж поверьте», — говорит руководитель.

Сегодня стало известно, что сотрудницу отделения, взявшую деньги, уволили. Сама пациентка и ее друзья, узнав о случившемся, были расстроены – говорят, что не пытались навредить карьере и репутации медика, а всего лишь хотели донести до людей информацию, что медицинская реформа работает.

«Я верю, что реформу продумывали и реализуют профессионалы, но без участия пациентов, докторов и руководителей ничего не выйдет. Цель огласки — рассказать, что реформа есть и она действует. Если никто не будет об этом знать, то ничего не изменится и этого я совсем не хотел. Я за ясность, доступность и качество для пациентов ровно столько же, как и за достойные и равные условия для медицинского персонала и руководителей, и соответственные официальные зарплаты», — уверен Егор Доровских.

Поскольку пациентка не заявляла в полицию, уголовное производство по факту случившегося не открыли.

Позже Николай Турчин заявил, что «Думская» исказила его комментарий: «Доктор не уволена, а обошлась организационным взысканием и «последним» предупреждением. Надеюсь, этим мы и ограничимся».

Напоминаем господину медику:

«Стаття 190 ККУ. Шахрайство

1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, - карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна».







