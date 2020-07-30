Среди украинских врачей 80% заболели COVID-19, исполняя свои обязанности

COVID-19 в Киеве переболели уже 711 медиков, подавляющее большинство из которых заразились во время выполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей, передает УНН.

"К сожалению, мы констатируем факт, что очень многие медицинские работники у нас все же переболели коронавирусной инфекцией. В Киеве это - 711 человек, причем 594 заболели при выполнении своих профессиональных обязанностей", - отметил Гелевей.

Еще 18 медиков, по его словам, сейчас остаются в лечебных учреждениях.

Гелевей напомнил, что количество инфицированных коронавирусом в столице уже превысило 7000 человек. И добавил, что в столице пока не наблюдается положительная динамика в преодолении пандемии, ведь ежедневно растет количество активных больных.

"Каждый день у нас идет рост активных больных. Если у нас на начало месяца было менее 3 тысяч, то сегодня количество активных больных доходит до 4500. Очень хотелось бы, чтобы этот показатель начал падать, чтобы мы прошли хотя бы, так называемую, первую волну. Но наш город и вся Украина пока на первой волне. И нам о второй волне нечего говорить, потому что у нас не было положительной динамики - не было падения количества активных больных, как есть в большинстве стран Европы", - сказал Гелевей.

Напомним, в Украине показатели ИФА-тестирования медицинских работников сегодня очень низкие, особенно в регионах. Хотя обязательность такого мероприятия для обеспечения безопасности врачей и пациентов предусмотрена соответствующим приказом Минздрава.

Так, ведущий инфекционист Михаил Фаворов отмечает, что тестирование медиков нужно проводить раз в месяц, выявлять таким образом оперативно заболевших. Также, ИФА-диагностика поможет правильно распределять врачей на работу с "ковид"-пациентами, аргументирует эксперт.

"Те, которые" негативные"- отправьте их в травму (травматологию - ред.) ... Туда, где нет "ковида", и продолжайте их тестировать и переводить туда. Таким образом, у вас будут, как говорится, спецбригады, которые будут работать в любых условиях. Ведь что будет? Они снова умирать начнут (врачи). Уже все забыли, что врачи умирают!" - пояснил он.



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В Украине на 30 июля зафиксировано уже 68794 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки обнаружили 1197 инфицированных. Вследствие болезни в целом по стране умерли 1673 человек, из них 23 - за последние сутки. Выздоровели от болезни в стране уже 37 394.

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 16,55 млн, увеличившись за сутки более чем на 215 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 5 тыс. и превысило 656 тыс., отмечает УНН.

По состоянию на 11:00 по киевскому времени 29 июля, в мире были зарегистрированы 16 558 289 инфицированных и 656 093 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 215 127, число умерших увеличилось на 5 274.

Днем ранее были выявлены 226 783 случая заражения и 4 153 летальных исхода. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 8 840 524. За сутки этот показатель вырос на 111 562. Число умерших там увеличилось на 2 984 и достигло 342 635. В Европе зарегистрированы 3 283 277 заразившихся и 211 616 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 20 993, умерли 705 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 892 056, зафиксированы 42 233 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 53 676, летальных исходов — на 867.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 4 263 571. Далее следуют Бразилия (2 442 375), Индия (1 531 669), Россия (828 990), ЮАР (459 761), Мексика (395 489), Перу (389 717), Чили (349 800), Великобритания (300 696) и Иран (296 273).



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Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19, у которых имеется сахарный диабет, нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще, так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета, и они в 12 раз чаще умирают от коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Калифорнийского университета. Их исследование опубликовано в журнале MedicalXpress.

Как установили эксперты, диабет занимает второе место среди факторов, приводящих к тяжелому течению COVID-19. На первом месте находятся сердечно-сосудистые заболевания.

По словам профессора университета Пракаша Дидваньи, у пациентов с диабетом снижается иммунная защитная функция организма. Он рекомендовал диабетикам регулярно проверять уровень сахара в крови и находиться в контакте с врачами. Помимо прочего, таким пациентам следует вести более активный образ жизни и хорошо спать.

В свою очередь, доктор Джошуа Джозеф из отдела эндокринологии, диабета и метаболизма Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо в Колумбусе рекомендовал больным с повышенным уровнем сахара в крови находиться в постоянном контакте с лечащими врачами и социальными работниками.

Джозеф счел необходимым, чтобы врачи контролировали возможное возникновение гипогликемии, которая не менее опасна, чем повышение глюкозы в крови.

Как отметил специалист, в данном вопросе также может помочь использование телемедицины (использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией). По словам Джозефа, таким способом пациенты смогут передавать данные об уровне сахара и других показателей, на основе которых врачи смогут принимать решение о необходимости помещения больного в стационар, предварительно изолировав его от пациентов, зараженных коронавирусом.

Ранее китайские ученые в ходе исследования пришли к выводу, что наличие высокого уровня сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм коронавирусной инфекции COVID-19.







