Прекращение огня на Донбассе: боевики продолжают стрелять

С начала вступления в силу режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе среди бойцов ВСУ потерь не было. Но выстрелы в сторону украинских позиций продолжаются. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Эти выстрелы носили провокационный характер и были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

С начала четверга украинских бойцов обстреляли из подствольных гранатометов в Новотошковском. Огонь в ответ в данном случае также не открывался.

Напомним, что с полуночи 27 июля на Донбассе вступил в силу приказ о прекращении огня. Командующий ООС сообщил, что в первый час после перемирия боевики атаковали позиции украинских защитников. Наблюдатели ОБСЕ за это время зафиксировали около 120 разного рода нарушений режима тишины на Донбассе.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации. Сказал, что случаи его нарушения не имеют системного характера.

Также напомним, ранее Хомчак заявил, что в случае нарушения условий тишины, украинская армия сможет дать отпор.

Однако, по словам ветерана АТО Валерия Прозапаса, "генерал лукавит".

"Как, например, солдаты со стрелковым оружием на ВОПе смогут дать отпор минометному обстрелу - если у них не будет разведки, а не будет БПЛА, не будет времени получить "разрешение" согласно подписанной бумажке, нечем будет ответить, в конце концов?", - написал он.

В Европейском союзе также с беспокойством отмечают сообщения о нарушениях режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных сил на востоке Украины после начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"Мы с беспокойством отмечаем сообщения о нарушениях режима прекращения огня вооруженными формированиями, поддерживаемыми Россией. Мы еще раз призываем Россию использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы позволить свободу передвижения через контактную линию к неподконтрольным правительству районов для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций и полностью реализовать свои обязательства по минским соглашениям", - подчеркнул представитель ЕС.

Напомним, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. В то же время, в понедельник стало известно, что российско-оккупационные войска по состоянию на 15:00, как минимум, трижды с начала суток нарушили режим прекращения огня.

28 июля, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, несмотря на полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

29 июля зафиксирован один выстрел из гранатомета в сторону украинских военных возле Новолуганского.

30 июля - два выстрела.







