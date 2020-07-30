Украинскую делегацию в ТКГ теперь будет возглавлять Кравчук

Восьмидесятишестилетний Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Видеообращение Кравчука об этом обнародовал Офис Президента.

"Я уже в своей жизни что-то видел и прошел, можно было бы и отдыхать. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду делать это до последнего вздоха. Вот почему я и согласился", - сообщил Кравчук.

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что выборы на оккупированных территориях Донбасса не могут проводиться, если там нет украинской власти.

"Мы должны доказать, что мы не можем проводить выборы на Донбассе, когда там нет украинской власти. Сначала нужна политика безопасности, установить там соответствующую власть, и тогда проводить выборы. Уже после выборов проводить организацию жизни. Нужно иметь условия", - считает Кравчук.

По его убеждению, если Россия не считает себя участником конфликта - пусть забирает оружие и уходит.







