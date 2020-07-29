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Вчера, 14:55
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Болельщики «Динамо» агрессивно встретили Луческу 

Фанаты киевского клуба «Динамо» очень агрессивно встретили Мирчу Луческу, когда тот 28 июля прибыл в Киев, чтобы приступить к обязанностям тренера.

Луческу приехал к стадиону «Динамо» им. В.Лобановского, чтобы отдать дань уважения легендарному тренеру и возложить цветы к его памятнику. Именно в этот момент фанаты команды агрессивно выразили свое недовольство. Ультрас жгли файеры, обзывали Мирчу Луческу “цыганом” и требовали покинуть территорию стадиона. 

Стоит напомнить, что Луческу в период 2004-2016 занимал должность тренера донецкого «Шахтера» - заклятого врага динамовцев.

Материал предоставлен редакцией спортивно-информационного ресурса social.bet.

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