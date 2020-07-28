Украина, Польша и Литва создали Люблинский треугольник

В Люблине (Польша) прошли переговоры переговоры министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня (28 июля - ред.) мы встречаемся в Люблине, Польша, с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом и министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем для важных трехсторонних переговоров и решений, которые укрепят связи между нашими странами и подчеркнут их важную роль в Центральной Европе", - написал министр.

После переговоров министр сделал ещё одну запись:

"Сегодня вместе с моими коллегами Яцеком Чапутовичем и Линасом Линкявичюсом мы создали Люблинский треугольник Украины, Польши и Литвы. Он отражает наши многовековые исторические связи и текущее общее видение будущего нашего региона", - подчеркнул Кулеба.

Принята совместная Декларация министров.

Источник: InfoKava