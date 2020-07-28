Последняя звезда из "Унесённых ветром" умерла в Париже на 105 году жизни

На 105 году жизни скончалась звезда "Унесенных ветром" Оливия де Хевилленд - любимая многими актриса, исполнившая одну из главных ролей во всемирно известной ленте.

Оливия де Хевилленд прославилась своей ролью Мелани Гамильтон в легендарной картине "Унесенные ветром" по роману Маргарет Митчелл.

В Париже в возрасте 104 лет ушла из жизни голливудская звезда Оливия де Хевилленд. Она умерла "мирно и по естественным причинам", сообщила ее пресс-секретарь. Наибольшую известность актрисе принесла роль Мелани Гамильтон в фильме 1939 года "Унесенные ветром", который получил десять премий "Оскар".

Оливия де Хевилленд родилась в Токио в 1916 году в семье актрисы и адвоката. Как актриса она дебютировала в постановке "Сон в летнюю ночь" в лос-анджелесском театре "Голливуд-боул". Позже Хевилленд играла в приключенческих лентах, а за роль Мелани в фильме "Унесенные ветром", в котором она снималась вместе с Вивьен Ли и Кларком Гейблом, была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. В 1947 году она получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Каждому свое", а в 1950 году - за фильм "Наследницы".

После завершения кинокарьеры Хевилленд снималась на телевидении, в 1987 году была номинирована на премию "Эмми", а также получила "Золотой глобус" за роль императрицы Марии Федоровны в фильме "Анастасия: Загадка Анны".

1 июля актрисе исполнилось 104 года, а 26 июля она ушла из жизни, которую прожила как настоящая звезда.

Источник: DW