YouTube заблокировал российский одиозный телеканал "Царьград" без права восстановления

Аккаунт российского телеканала «Царьград», который поддержал оккупацию Крыма и Донбасса и пропагандировал так называемые "православные ценности", был заблокирован YouTube без права восстановления.

Официальное сообщение пресс-службы видеосервиса YouTube - в связи с нарушением «законов о санкциях и правил торговли»,

Основатель телеканала российский бизнесмен Константин Малофеев с 2014 года находится под американскими санкциями.

«Царьград» начал вещание в 2015 году. Его основал бизнесмен Константин Малофеев, который является причастным к финансированию сепаратистов и оккупационных властей на востоке Украины. По словам Малофеева, «Царьград» был задуман как «трибуна и голос русского православного большинства». Канал составлял «список русофобов года» и предлагал оплатить «мужеложцам и извращенцам» билет за границу.

С декабря 2017 года «Царьград» прекратил вещание в кабельных и спутниковых сетях и стал транслировать программы только в интернете. YouTube-канал «Царьграда» имел более миллиона подписчиков и вёл оголтелую антиукраинскую пропаганду.

Видеосервис YouTube ранее уже блокировал каналы российских провластных медиа. В 2018 году под блокировку попал аккаунт провластного РИА ФАН, в мае 2020 года были удалены аккаунты канала «Крым 24», изданий Anna News и News-Front.

Источник: Meduza