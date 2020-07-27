Курс валют

Новости

Все новости
Политика / Главные новости / Киев
Вчера, 21:39
170
Версия для печати

Протест на Банковой: одностороннее "перемирие " - путь к дальнейшей оккупации Украины

Условия "перемирия" в зоне ООС - унизительны и опасны для Украины. Телефонные переговоры Зеленского с Путиным подчёркивают слабость позиции украинского президента и ставят страну на грань усиления односторонней войны, в которой Украина окажется полностью уязвима.

Вечером в понедельник, 27 июля, под Офисом президента началась акция протеста против условия «полного и всеобъемлющего перемирия». Ее участники считают, что достигнутые договоренности подвергают опасности украинских военнослужащих, которым запрещают вести разведку и открывать ответный огонь, передают «Буквы».

По подсчетам «Украинской правды», на Банковую пришли несколько сотен человек. Впрочем, фотографии показывают несколько другое.

Организатором акции  «Наша армия – мира гарант, а Россия – оккупант» является «Рух опору капітуляції». Люди пришли с государственными флагами, символикой ветеранских и других общественных организаций, а также принесли плакаты с надписями: «Россия – враг», «Никакого перемирия с врагом» и т.д. Протестующие требовали, чтобы к ним вышел президент Владимир Зеленский, и скандировали лозунг «Зелю – геть!».

Организаторы обнародовали список требований к Зеленскому:

  • Прекратить разоружение украинских подразделений на передовой
  • Отменить запрет на открытие ответного огня
  • Отдать приказ уничтожать противника в ответ на обстрелы украинских позиций
  • Отменить запрет на проведение разведки и аэроразведки
  • Ни в коем случае не принимать требование России об «особом статусе» ОРДЛО в Конституции и проведении выборов без деоккупации
  • Забыть о водоснабжении аннексированного Крыма до деоккупации
  • Усиливать санкции против РФ и требовать того же от международного сообщества до прекращения российской агрессии против Украины
  •  Немедленно освободить Андрея Антоненко и Юлия Кузьменко из-под стражи и прекратить преследования ветеранов и волонтеров
  • Уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Руслана Демченко, министра обороны Андрея Тарана, начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака и всех руководителей правоохранительных и специальных органов и начать в отношении их всех уголовное производство по статье «государственная измена» (ст. 111 Уголовного кодекса).

«24 августа в случае невыполнения этих требований и продолжения преступной деятельности против государственности мы вправе любыми способами защитить нашу Конституцию и суверенитет», - сказано в заявлении.

Источник: ZN,UA

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Ивано-Франковщина: невероятные пейзажи и отдых на любой вкус
Потомки африканских рабов требуют компенсацию за рабство: как считать и кому платить?
Украинское кино покоряет мир: опубликован трейлер купленного Голливудом фильма Let It Snow
Заложники спасены, а "луцкого террориста" отправят на психиатрическую экспертизу
Вечно модный горошек: стильные образы этого лета
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт