Протест на Банковой: одностороннее "перемирие " - путь к дальнейшей оккупации Украины

Условия "перемирия" в зоне ООС - унизительны и опасны для Украины. Телефонные переговоры Зеленского с Путиным подчёркивают слабость позиции украинского президента и ставят страну на грань усиления односторонней войны, в которой Украина окажется полностью уязвима.

Вечером в понедельник, 27 июля, под Офисом президента началась акция протеста против условия «полного и всеобъемлющего перемирия». Ее участники считают, что достигнутые договоренности подвергают опасности украинских военнослужащих, которым запрещают вести разведку и открывать ответный огонь, передают «Буквы».

По подсчетам «Украинской правды», на Банковую пришли несколько сотен человек. Впрочем, фотографии показывают несколько другое.

Организатором акции «Наша армия – мира гарант, а Россия – оккупант» является «Рух опору капітуляції». Люди пришли с государственными флагами, символикой ветеранских и других общественных организаций, а также принесли плакаты с надписями: «Россия – враг», «Никакого перемирия с врагом» и т.д. Протестующие требовали, чтобы к ним вышел президент Владимир Зеленский, и скандировали лозунг «Зелю – геть!».

Организаторы обнародовали список требований к Зеленскому:

Прекратить разоружение украинских подразделений на передовой

Отменить запрет на открытие ответного огня

Отдать приказ уничтожать противника в ответ на обстрелы украинских позиций

Отменить запрет на проведение разведки и аэроразведки

Ни в коем случае не принимать требование России об «особом статусе» ОРДЛО в Конституции и проведении выборов без деоккупации

Забыть о водоснабжении аннексированного Крыма до деоккупации

Усиливать санкции против РФ и требовать того же от международного сообщества до прекращения российской агрессии против Украины

Немедленно освободить Андрея Антоненко и Юлия Кузьменко из-под стражи и прекратить преследования ветеранов и волонтеров

Уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Руслана Демченко, министра обороны Андрея Тарана, начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака и всех руководителей правоохранительных и специальных органов и начать в отношении их всех уголовное производство по статье «государственная измена» (ст. 111 Уголовного кодекса).

«24 августа в случае невыполнения этих требований и продолжения преступной деятельности против государственности мы вправе любыми способами защитить нашу Конституцию и суверенитет», - сказано в заявлении.

Источник: ZN,UA