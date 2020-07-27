Германия выступила против возвращения России в состав G7

Несмотря на неуклюжие попытки Трампа надавить на европейских партнеров и вернуть Россию в G7, лидеры европейских стран не поддаются на эти требования. Причины у всех разные, а результат одинаков - вряд ли в ближайшее время Россия туда вернётся, хотя она и делает вид, что ей это вовсе не интересно.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7. Министр напомнил, что РФ была исключена из G7 из-за оккупации украинского Крыма.

Об этом он заявил в интервью Rheinische Post, передает телеканал "Прямой"

Также Масс отметил что Германия придерживается принципа реализации Минских соглашений по Донбассу. Он высказал мнение, что когда речь идет об урегулировании ситуации в Украине, то должен обсуждаться и вопрос аннексированного Крыма.

"Причиной исключения России была аннексия Крыма и вмешательство в восточной части Украины. Пока этот вопрос не решен, я не вижу возможностей для приглашения России", - пояснил Маас.

Он также выступил против участия в саммитах G7 представителей государств, не входящих в "Большую семерку".

"Россия может сделать наибольший вклад в открытие этих дверей снова. G7 и G20 - два четко согласованные форматы, нам не нужны G11 или G12", - резюмировал глава МИД Германии.

Напомним, Большая восьмерка - международный клуб, объединявший Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию ​​и Японию.

После оккупации Крыма 24 марта 2014 года Россия была подвергнута уничтожающей критике со стороны стран Большой семерки и формально исключена из списка G8. В июне 2014 года не состоялась запланированная встреча G8 в Сочи (Россия) - вместо нее была проведена встреча G7 в Брюсселе.