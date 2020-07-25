Итоги визита на Донбасс президентов Украины и Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги своего визита на Донбасс вместе с Президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаруга. Итоги пребывания на Востоке Украины он сообщил в своем Telegram-канале.

“Лучшую ежевику я пробовала здесь”, — призналась сегодня моя швейцарская коллега. Вместе с ней на Луганщине полакомились, честно, самой большой ежевикой в моей жизни. Местные фермеры привезли сюда и клубнику, и малину, и помидоры, выращенные на украинских черноземах. Кто бы не хотел похвастаться продукцией, выращенной собственными руками, перед Президентом Швейцарии?“, — написал Зеленский

Президент Украины рассказал, что ежевику привезли к ним новой дорогой. “Представьте, в 2014-2016 годах на Луганщине построили ноль километров дорог, в 2017-2019-м — несколько десятков. А всего за полгода году — более 130 километров современного дорожного покрытия.

Госпожа Соммаруга была поражена, что в Украине строят быстрее, чем в Швейцарии. А я знал, что мы умеем! Просто делать все надо честно и вовремя. А быстро и качественно мы сможем, и „Большая стройка“ — доказательство”, — рассказал Зеленский.

Он написал, что президент Соммаруга “мужественно, без дополнительной охраны, пошла со мной к восстановленному в прошлом году мосту в Станице Луганской”. Он напомнил, что этот мост еще в прошлом был символом человеческих страданий. “Сейчас он выполняет свою гуманитарную функцию, хотя кое-кто не верил в его восстановление. Это ценят все международные организации, которые облегчают жизнь людей на Донбассе”, — написал Зеленский.

“Мы показываем людям на той стороне: пожалуйста, мы на своей земле, в своей стране, смотрите, как можно жить в своей стране, которую инфраструктуру мы строим — мосты, дороги, реальные и нормальные КПВВ. Все это — воплощение нашего желания мира. Как и соглашение по устойчивому и всеобъемлющего прекращению огня, которую на этот раз собираются подписать лидеры Нормандского формата.

Для меня крайне важно, что госпожа Президент Швейцарии побывала на Донбассе. Уверен, что лидеры других государств должны посещать не только Киев, а видеть разные регионы нашей Украины: оценивать проблемы собственными глазами, чувствовать украинскую неповторимость и искренность людей.

И мечтаю, что уже скоро о качестве и гостеприимстве будут говорить: “Как в Украине”, резюмировал украинский президент.

Напомним. Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга совершили визит на восток Украины, во время которого осмотрели отстроенный пешеходный мост через р. Северский Донец и ознакомились с работой КПВВ “Станица Луганская”. Ранее в тот же день они посетили КП “Компания “Вода Донбасса”. Официальная церемония встречи президентов Зеленского и Соммаругу состоялась 22 июля в Киеве. Это первый государственный визит Президента Швейцарской Конфедерации в Украине в истории двусторонних дипломатических отношений.







