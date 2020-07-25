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Аналог МКС на дне океана собрался строить внук Жака-Ива Кусто

Фабьен Кусто, защитник океана, внук легендарного исследователя Жака-Ива Кусто, и дизайнер Ив Бехар предложили построить на дне моря аналог Международной космической станции. По замыслу исследователей, это будет подводная лаборатория, в которой ученые смогут изучать океан, сообщает CNN.

Проект получил название "Протеус" (Proteus). Кусто предлагает построить лабораторию площадью более 1200 квадратных метров на дне Карибского моря. "Протеус" будет представлять собой двухэтажную круглую структуру, которая будет стоять на специальных подпорках. Здесь будут располагаться лаборатории, личные помещения и бассейн, с помощью которого исследователи смогут получить доступ ко дну океана. Кроме того, предполагается, что на станции можно будет оборудовать теплицу, в которой будут выращивать фрукты и овощи для питания исследователей.

"Исследование океана в тысячу раз более важно, чем покорение космоса для - эгоистично - нашего выживания, траектории нашего будущего. Это наша система поддержания жизни. Это причина, по которой мы существуем на этой планете", - заявил Кусто.

По его словам, дизайн проекта уже готов, а на установку "Протеуса" понадобится три года. Вместе с тем, в связи с пандемией коронавируса старт установки уже пришлось перенести.



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