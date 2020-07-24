Для кого опасен кофе? Вовсе не для сердечников

Принято считать, что кофе повышает кровяное давление. Однако исследования это не подтверждают. Если кофеин и способен ухудшить здоровье гипертоников, то только через косвенное влияние: кофе обладает стимулирующим эффектом, повышает возбудимость, а у страдающих от гипертонии любое возбуждение непременно сказывается на уровне давления.

Но некоторым людям все же стоит с осторожностью употреблять напиток. Группа ученых из Университета Южной Австралии предупреждает, что чрезмерные дозы кофе могут увеличить риск развития остеоартрита, артропатии (болезни суставов) и ожирения.

К такому выводу специалисты пришли, проанализировав геном 300?000 участников из британского биобанка (так называемый анализ MR-PheWAS). Благодаря этому анализу, можно понять, как определенное вещество (кофеин) или их совокупность (состав кофе) влияет на здоровье людей с разным генотипом.

Результаты вышли обнадеживающими — умеренное употребление кофе в основном безопасно.

Но анализ также показал, что чрезмерное потребление кофе увеличивало риск трех заболеваний: остеоартрита, артропатии и ожирения, которые могут привести к возникновению выраженных болей у людей, склонных к этим заболеваниям, — говорит Элина Хиппонен, эксперт в области генетической эпидемиологии, ведущий автор работы.

Ученые не стремятся напугать всех — они оговариваются, что с осторожностью пить кофе стоит только тем, у кого есть родственники, страдающие от заболеваний суставов. Также они указывают, что организм сам подает сигналы, если кофе ему во вред — не стоит употреблять напиток, если у вас после него часто начинает болеть голова или начинается ломота в суставах. Во всех остальных случаях кофе можно пить без опасения за здоровье.

Источник: ridus







