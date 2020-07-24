Кадровая реформа Хомчака: что же это, если не сокращение ВСУ

Последние несколько недель темой для обсуждения в военных и околовоенных кругах стало заявление главнокомандующего Руслана Хомчака о приведении численности ВСУ нормам, прописанных в законе “О численности Вооруженных Сил Украины” от 6 марта 2015 года.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак прокомментировал сокращение численности вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию он назвал негативным информационным фоном и даже манипуляцией. Однако, тут же, добавил, что сейчас штатная численность украинской армии более 250 тыс. А это, по его словам, превышает определенную Законом норму и затрудняет эффективное использование финансовых ресурсов, сообщает УНН.

“С точки зрения военного профессионала, с точки зрения банального здравого смысла, сокращать войска во время растущей угрозы, в условиях действующего вооруженного конфликта, — это по меньшей мере глупо и нецелесообразно. Я понимаю, что могут быть определенные факторы, которые влияют на такое решение, касающиеся, в частности, финансов и, возможно, обеспечения. Но сокращать войска во время конфликта - это не допустимо, и я не знаю ни одного конфликта в мировой истории, когда бы такое происходило вообще”, — прокомментировал ситуацию военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский.

Появление в СМИ информации о намерениях сокращать численность ВСУ Грабский комментирует так: “Дыма без огня не бывает”.

“Можно было бы говорить о сокращении численности, если речь идет об оптимизации каких-то военных частей, которые не влияют на обороноспособность страны. Но если в СМИ появляется информация о сокращении боевых частей, так называемых частей передней линии — то должен быть четкий ответ руководящего состава МО, Генштаба и Верховного Главнокомандующего касательно опровержения или подтверждения.

Если же подтверждение — то извините, тогда надо иметь очень веские основания для того, чтобы объяснить обществу, зачем мы это делаем”, — отмечает эксперт.

Хомчак говорит, что решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенным законодательством Украины количеством, необходимость, объясняет Грабский и констатирует:

“Ну, но это же все равно сокращение! Мало того, в чем заключается специфика сокращения: сокращаются штатные должности, а на сколько у нас укомплектованность войск соответствует заявленной численности, — об этом же не говорят.

То есть, знаете о чем речь? Например сокращается 10 должностей, на которых находится 6 военнослужащих. Таким образом они предлагают сократить „клетки“, которые потом невозможно будет восстановить. Вот в чем дело.

А мы знаем, что уровень укомплектованности наших подразделений далека от идеала. Поэтому говорить об этом нецелесообразно. Или разве мы уже освободили Крым? Донбасс? Вышли на наши границы?”, — подчеркнул Грабский.

Он также добавил, что сегодня есть информация об увеличении уровня угрозы относительно возможного наступления Российской Федерации по различным операционных направлениях.

“И во время этого говорить о сокращении - минимум бессмысленно, даже с точки зрения информационно-психологической борьбы”, — резюмировал военный эксперт.



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Свое мнение по этому поводу в авторской колонке выразил и военный историк Михаил Жирохов.

По его словам, главнокомандующий ВСУ, ориентируясь в своих намерениях на закон 5-летней давности, “забывает” о том, что еще в 2016 году была принята Военная доктрина, — "Концепция развития сектора безопасности и обороны", а в 2018 году — Закон “О национальной безопасности” и другие очень важные документы.

“Мало того, не так давно страна вышла на новый уровень отношений с НАТО, что также требует определенных корректирующих решений.

Наконец, после 2015 г. были созданы два новых оперативных командования, новое воздушное командование, Корпус резерва, основа для бригад территориальной обороны, и много чего еще. То есть структуры со своими штатами — и тут Хомчак решает втиснуть все это в магическую цифру 250 тыс., в том числе 204 тыс. военнослужащих”, — пишет эксперт.

Жирохов прогнозирует, что такие решения главнокомандующего ВСУ приведут к массовым сокращениям.

“Подобное „натягивание совы на глобус“ приведет к ожидаемым результатам — массовых сокращений штатов бригад, числа рот в батальонах, взводов в ротах, а также к объединению каких только можно должностей. На фоне хронической неукомплектованности подразделений даже разговоры об этом крайне негативно влияют на общую боеспособность армейских частей.

Еще полгода такой реформы — и на ротацию надо будет отправлять поваров и солдат срочной службы”, — считает он.

Жирохов подчеркивает: “Никто не говорит о том, что сейчас нужно увеличивать численность армии (хотя, если это соответствует перспективной модели ВСУ, то почему нет — законодательно такая возможность есть), достаточно разобраться с существующими бригадами. Ведь ни для кого не секрет, что есть новосозданные бригады, которые на деле представляют собой всего лишь батальоны (и те собирают с большим трудом, чтобы прикомандировать к боевой бригаде на время ротации)”.

Напомним, в ВСУ начались первые обжалования решений Хомчака об увольнении офицеров.







