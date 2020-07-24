"Черная энергетика" против "зеленых тарифов": на чём олигархи заработают больше

Нижняя палата парламента Германии проголосовала в пятницу за поэтапный отказ страны от угля как источника энергии, поддержав план, который экологические группы считают недостаточно амбициозным, а сторонники свободного рынка критикуют как пустую трату денег налогоплательщиков. Об этом сообщает Associated Press.

Два законопроекта предусматривают закрытие последней угольной электростанции до 2038 года и расходование около 40 миллиардов евро, чтобы помочь пострадавшим регионам преодолеть переходный период.

К 2022 году выработка энергии из угля в Германии должна снизиться на 15 ГВт, к 2030 году – еще на 16 ГВт.

По данным Федерального сетевого агентства по состоянию на 1 апреля 2020 года, выработка электроэнергии из угля в стране составляла 42 ГВт. Доля угольной энергетики в первом квартале в общей выработке составила 22,3%. Ветряные электростанции при этом в этот же период впервые вышли на первое место.

Одобренный план является частью “энергетического перехода” Германии – попытки отучить крупнейшую экономику Европы от нагревания планеты ископаемыми видами топлива. Достижение этой цели осложняется по сравнению с аналогичными странами, такими как Франция и Великобритания, из-за существующего обязательства Германии также поэтапно отказаться от ядерной энергетики до конца 2022 года.

Greenpeace и другие экологические группы выступили с протестами против плана правительства, утверждая, что он не обеспечит достаточно быстрое сокращение выбросов парниковых газов в Германии, чтобы достичь целей, поставленных в Парижском климатическом соглашении.

“Германия, страна, которая сжигает наибольшее количество бурого угля во всем мире, будет обременять следующее поколение еще 18 годами углекислого газа”, – сказал исполнительный директор Greenpeace Germany Мартин Кайзер.

Но председатель главного профсоюза шахтеров Германии Михаэль Василядис приветствовал этот план решения, назвав его “исторической вехой”. Он призвал правительство сосредоточиться на расширении производства возобновляемой энергии и использовании водорода в качестве чистой альтернативы для хранения и транспортировки энергии в будущем.



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Кабмин Украины тоже работает над пилотным проектом закрытия шахт.

Украинские шахты планируют закрыть, используя опыт Германии. Главный вопрос состоит в обеспечении рабочими местами шахтеров. Об этом заявила врио министра энергетики Украины Ольга Буславец в интервью Радио Свобода.

По ее словам, шахта является единственным предприятием в более 60 так называемых моногородах Украины, поэтому нужно решить вопрос обеспечения рабочими местами шахтеров, которые потеряют работу.

"Мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа. У нас даже на сегодня есть договоренности с немецкой стороной", - пояснила Буславец. Шмыгаль и Меркель обсудили участие Германии в пилотном проекте по трансформации угольных регионов в Украине.

Буславец добавила, что Кабмин с помощью немецких представителей выберет по определенным критериям моногород, в котором в рамках пилотного проекта закроют шахты.

Однако, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уголь станет основным в энергетике, и правительство приняло решение о приоритетности закупок угля отечественных госшахт для производства электроэнергии.

А "Центрэнерго" закупает уголь в Грузии дороже "Роттердам+". "Грузинский уголь" обходится предприятию в $83 за тонну плюс логистика

Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющий государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.

"Пока на авансцене украинские шахтеры и официальное признание "Роттердам+", новый\старый менеджмент "Центрэнерго" не теряет времени даром — покупает "грузинский уголь" (300 тысяч тонн, почти годовая добыча страны) по цене US$83/тонна, что выше API2+логистика, как впрочем и госшахт", — написал Вовк.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов.

Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения — так называемый "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландо, сообщает delo.ua.

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В то же время председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, заявил, что угрозой для национальной энергетической безопасности становятся "зеленые тарифы", при этом украинцы оплачивают их из собственных карманов.

"Зеленые тарифы были приняты еще во времена Януковича, а потом постепенно все туда вкладывали включительно с крупными институциональными инвесторами из Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. И все называют себя инвесторами", – сказал нардеп.

Арахамия отметил, что себестоимость солнечных панелей каждые три года почти вдвое уменьшается, но тариф остается тот же.

"Покупаете солнечные панели в Китае, устанавливаете их где-то в поле, подключаетесь к сети, и каждый украинец из своего кармана платит вам повышенный тариф, потому что это зеленая энергетика", – заявил он.

Нардеп видит выход в радикальном снижении зеленых тарифов. Если этого не сделать, говорит он, Украина потеряет энергетический сектор экономики.

"Сейчас есть много лобби – ДТЭК, который очень много контролирует солнечной энергии, и есть ветровая генерация, в которые вложились крупные международные компании. И конечно они сейчас тормозят этот процесс и пугают международными судами. Мне кажется, что здесь надо проявлять волю и никто, кроме парламента, не может ее проявить, - рассказал Арахамия. - Нам надо объединиться на этой платформе и просто наконец решить это вопрос. Потому что каждый украинец из своего кармана платит повышенный тариф".

Отметим, что в Украине одни из самых высоких тарифов на "зеленую" энергетику, поэтому промышленные потребители и домохозяйства субсидируют олигархов из своего кармана. Несмотря на проблему с чрезмерно высоким зеленым тарифом и тарифами на электроэнергию, правительство предлагает лишь немного уменьшить его размер на 10%, то есть до 3,80 грн/кВт-час.

Следует добавить, что Служба безопасности Украины просит Верховную Раду ввести модель проведения зеленых аукционов. Надеются, что это позволит исправить баланс в объединенной энергосистеме Украины из-за большого количества производителей зеленой энергетики. Ведь за год их доля выросла вдвое, что привело к значительному увеличению расходов на выплату производителям по зеленому тарифу. А неконтролируемое развитие возобновляемой энергии при отсутствии регулирующих мощностей может привести к дисбалансу объединенной энергосистемы.







