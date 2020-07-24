Василий Уткин прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером «Динамо»

Василий Уткин не смог пройти мимо новости относительно назначения Луческу главным тренером «Динамо». В своем Телеграм-канале журналист прокомментировал назначение на пост наставника киевских футболистов.

«Главное, что важно понимать в назначении Луческу в киевское «Динамо» — и только этим оно и интересно — что хозяева «Динамо мыслят какими-то примитивными категориями. Это преследование вчерашнего дня; оно не может быть успешным. У тебя команда с гордым именем, перед тобой целый мир, полный молодых, компетентных, алчущих работы тренеров, образованных по последнему слову футбольной науки.

Но они выбирают деда, который двадцать лет у них перед глазами, причем настолько близко, что глаза могли быть вообще в тарелке, а его все равно видно.

В буквальном смысле — что мертво, умереть не может. Деду, понятно, хочется уйти, утерев всем нос. Это для него вариант хороший и даже лучший. Но для клуба это просто пустота. Безвременье и серость», — высказался Уткин.

Сегодня на сайте odds.ru писали о подписании контракта «Динамо» с Мирчей Луческу. Румынский специалист сменил на посту главного тренера Алексея Михайличенко, который, как известно, привел киевлян к победе в Кубке Украины и ко второму месту в чемпионате.