Боевиков ОРДЛО продолжает снабжать оружием и снаряжением РФ

По данным разведки, Россия продолжает поставлять боевикам вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия продолжает поставлять оккупационным войскам на территории Донецкой и Луганской областей вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы", - отметил Гуцуляк.

По его словам, в частности, с 15 июня в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ доставлены около 4,5 тыс. горючего, более 20 грузовых автомобилей боеприпасов и имущества военного назначения.

"Кроме того, отдельными колоннами была перемещена бронированная техника, восстановленная на ремонтных заводах российского военно-промышленного комплекса", - добавил представитель Минобороны.







