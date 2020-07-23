Для полумиллиона граждан вырастут суммы за газ и электроэнергию

В Украине с 1 августа тарифы на передачу электроэнергии повышаются почти на 55 процентов, а не в два раза, как предполагалась ранее. Также поднимутся тарифы за транспортировку газа, платежки с новыми цифрами придут уже в июле, сообщает Корреспондент.net.





Тарифы за газ

С 1 июля в Украине пересмотрены цены на транспортировку газа. С июня газ для населения подешевел на шесть процентов - до 2,14 гривны за кубометр (без учета налогов и расходов на распределение и транспортировку).

Однако в этой цене не учитывается размер абонплаты, которая с этого месяца поднимется на 24 процента. Ее размер у всех разный. С одной стороны, он зависит от поставщика, а с другой - от того, сколько за "газовый год" (с октября по октябрь) голубого топлива было потрачено.

Цена на газ состоит из двух частей: газ сам по себе и его транспортировка. С первым пунктом с июля все остается без изменений, а вот стоимость транспортировки в следующем месяце заметно вырастет.

Доставка газа обходится значительно дороже в населенных пунктах с низкой плотностью населения. В то время как в больших городах с этим намного проще.

Так, самый "бюджетный" тариф в Украине - в Киеве: 34 копейки за один кубометр (в Киевской области - 1,09 гривны). Для сравнения, клиентам Спектргаз во Львовской области, придется оплатить 3,28 гривны за каждый кубометр газа.

Также изменения тарифов произойдут для потребителей, в чьих домах нет газового счетчика. Около полумиллиона граждан с 1 июля получат платежки с увеличенными суммами - в результате повышения норм потребления газа.

СМИ отмечают, что вариантом выхода из ситуации может быть уменьшение объемов потребления природного топлива во время текущего газового года. Тогда абонплата за газ в следующем году будет меньше.



Тарифы за электричество

С 1 августа возрастет тариф на услуги по передаче электрической энергии и услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления НЭК Укрэнерго.

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 11 июля на своем заседании.

Тарифы на услуги составят:

по передаче электрической энергии - 240,23 грн/МВт·ч (с 1 января до 1 августа 2020 года - 155,40 грн/МВт·ч, без учета НДС);

по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению - 24,75 грн/МВт·ч (с 1 января до 1 августа 2020 года - 10,23 грн/ МВт·ч, без учета НДС).

Решение принято в соответствии с письменными предложениями НЭК Укрэнерго о пересмотре в связи с дефицитом средств по отдельным составляющим затрат.

Целью является обеспечение наличия средств у компании для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Как сообщается, проект решения к заседанию 11 июля предусматривал рост тарифа в 2,1 раза - до 327,97 грн/МВт·ч, а изначальное предложение НЭК было довести тариф до 604,51 грн/МВт·ч.

Увеличение тарифов не в два раза, в половину, стало возможно благодаря планам Укрэнерго взять кредитные средства у международных финансовых организаций. Это позволит снизить единомоментную нагрузку на потребителей и параллельно рассчитаться с долгами.

При этом в Нацкомиссии отмечают, что осознают обременительность таких тарифов для потребителей, что может негативно отразиться на конкурентоспособности украинской промышленности. Однако комиссия говорит, что вынуждена принять такое решение.

Однако, как пояснил руководитель Научно-технического центра Психея Геннадий Рябцев, повышение цен на электроэнергию для населения и бизнеса будет не таким существенным.

Дело в том, что тариф для Укрэнерго, который пересмотрела НКРЭ - это стоимость передачи электроэнергии. Ее оплачивают облэнерго и затем закладывают в тариф для конечного потребителя. Но в любом случае - это лишь часть ценника на электроэнергию.

"Это небольшая доля в платеже на свет - всего несколько процентов. Чем больше вы потребляете электроэнергии, тем выше в итоге и сумма этого платежа", - цитирует Рябцева Страна.

Но это на первом этапе. В дальнейшем Рябцев не исключает "кратного повышения, может даже в десять раз". Стоит учитывать, говорит эксперт, отмену льготного тарифа в рамках договоренностей с "зеленой" энергетикой.

Таким образом средний ценник для населения, который с учетом льготных 100 киловатт по 90 копеек составлял 1,08 гривны за киловатт, может вырасти почти на 65 копеек.

В начале мая в министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины говорили, что тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в 2020 году не изменится даже несмотря на то, что генерация дешевой атомной энергии уменьшится в пользу более дорогих тепловой и "зеленой".







