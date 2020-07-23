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Вчера, 19:00
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Куриное мясо уже можно напечатать на биопринтере: от натурального не отличить

Лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions разрабатывает технологию производства куриного мяса на 3D-принтере для всемирной сети фаст-фуда KFC, сообщает «Компьютерра».

Лаборатория 3D Bioprinting Solutions разрабатывает биопринтеры и материалы для трёхмерной печати с 2013 года. В сотрудничестве с производителем фаст-фуда KFC сотрудники лаборатории проводят исследования по созданию куриных полуфабрикатов из растительных белков (соевых и бобовых культур).

Смесь растительных белков планируют использовать для выращивания курятины по технологиям клеточного мяса. Полученный продукт не будет отличаться от настоящего куриного мяса ни по вкусу, ни по структуре. Далее к нему добавят специи, придадут правильную форму и обжарят в панировке. Говорить о массовом производстве наггетсов из искусственного мяса пока рано, но первые партии образцов будут готовы уже к концу текущего года. Попробовать мясо в заведении можно будет только после прохождения процедуры сертификации.

В настоящее время технология биопечати позволяет изготавливать лишь такие несложные блюда, как наггетсы и стрипсы. Однако появление вегетарианских вариантов других позиций из меню KFC возможно уже в ближайшем будущем.


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