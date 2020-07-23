Террористы распоясались: полтавский бегает по лесу, а луцкий угрожает новым перфомансом

Стало известно, что мужчина, захвативший в Полтаве начальника местного уголовного розыска, угрожал применить гранату, когда бежал из автомобиля в направлении лесопосадки. А луцкий террорист после приговора суда заявил, что все события были перфомансом и следует ожидать новых. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.

"После переговоров мужчина согласился обменять заложника на другого полицейского, с которым поехал в направлении Миргорода. На территории Миргородского района он покинул транспортное средство и, угрожая применить гранату, убежал в направлении лесопосадки. Заложник освобожден", - говорится в сообщении.

Указано, что прокуратура Полтавской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захвата их в качестве заложников, хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Сообщается, что создан оперативный штаб в составе работников прокуратуры Полтавской области, Главного управления Нацполиции и управления СБУ в области. Принимаются все необходимые меры для задержания лица.

Мужчина, который угнал автомобиль в Полтаве и брал в заложники сотрудников полиции, может быть опасен, сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутрених дел Украины Артем Шевченко.

"Поскольку человек может быть очень опасен, самостоятельно не надо пробовать его задерживать. Это сделают полицейские рано или поздно, – сказал Шевченко. - Поиски мужчины, который захватывал в заложники полицейского, продолжаются. Думаю, что они завершатся успешно", – сказал он.



* * *

В зале суда "луцкий террорист" Максим Кривош назвал захват заложников - перфоменсом.

"Это я вам скажу не спектакль, а перфоманс. Вы знаете значение этого слова? ... Они называют это терактом, я называю это перфоменсом, который называется антисистема. Я всех прошу ждать продолжения перфоменса "Антисистема". Продолжение будет очень скоро", - заявил Кривош после объявления решения суда.

Также "луцкий террорист" заявил, что расскажет, о чем говорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским на финальном судебном заседании.

Напомним, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста. В результате операции задержали Максима Кривоша и освободили 13 заложников террориста. У Максима Кривоша был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.







