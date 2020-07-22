Декларацию Зеленского проверит НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций еще 13 человек, среди которых Президент Украины Владимир Зеленский, пятый президент Украины Петр Порошенко и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций еще 13 человек. Таким образом, с начала перезапуска НАПК к проверке взято 468 деклараций. В частности, начата проверка деклараций лиц, занимавших должность Президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы)", - говорится в сообщении.

Также НАПК начало проверять таких должностных лиц:

• Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;

• Дмитрий Дубилет, бывший министр Кабинета министров;

• Илья Емец, бывший министр здравоохранения;

• Андрей Загороднюк, бывший министр обороны,

• Павел Климкин, бывший министр иностранных дел;

• Евгений Нищук, бывший министр культуры;

• Алексей Кучер, глава Харьковской областной государственной администрации;

• Александр Шефер, первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области;

• Константин Марьевич, начальник отдела обеспечения работы Министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

• Сергей Перепелятник, директор КП "Кременчугская городская телерадиокомпания";

• Лариса Ткач, заместитель начальника ЖЭУ "Печерськжитло".

Отмечается, что главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования. Причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если сегодня они не являются топ-чиновниками.

Напомним, что согласно декларации Зеленского, он продал имущества на более 13 млн гривен.







