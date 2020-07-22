Украинская армия модернизируется: на вооружение принят броневик Дозор-Б

Украинские предприятия смогут начать серийное производства бронированных машин. Это повысит их экспортный потенциал. Тактическая боевая колесная машина Дозор-Б, разработанная специалистами Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А.А. Морозова, которое входит в состав ГК Укроборонпром, принята на вооружение Вооруженных сил Украины по приказу Минобороны.

По словам гендиректора концерна Айвараса Абромавичюса, Дозор-Б входит в линейку бронированной техники, которая была принята на вооружение ВСУ после начала войны на востоке Украины.

"Первая партия Дозоров прошла испытания непосредственно на фронте еще в 2016 году. После этого машину доработали и улучшили, провели подконтрольную эксплуатацию с положительными результатами. И вот, наконец, Дозор-Б принят на вооружение, что позволяет начать подготовку к ее серийному производству. Также принятие на вооружение повышает экспортный потенциал этой бронемашины", – сказал Абромавичус.

Тактическая боевая колесная машина Дозор-Б – полноприводная бронированная машина с колесной формулой 4х4. Создана как многоцелевое защищенное транспортное средство для перевозки личного состава, вооружения и военного оборудования массой до 2 тонн. Машина предназначена для использования в подразделениях сухопутных войск, военной полиции, разведывательных и тыловых подразделениях.

В зависимости от назначения предполагается различное исполнение при производстве: бронетранспортер, санитарная, командно-штабная, разведывательно-дозорная и другие спецмашины.



