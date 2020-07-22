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Вчера, 18:00
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Правоохранители усилили меры безопасности в девяти регионах Украины

С целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию и для предотвращения террористических проявлений, а также “для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей”, — говорится в сообщении пресс-службы ГУНП Украины.

В центральных частях областных центров и в общественных местах обеспечено усиленное патрулирование полицейскими нарядами, в состав которых также вошли военнослужащие Нацгвардии.

“Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлены мобильные посты. Полицейские осуществляют такие превентивные меры, как проверка документов у подозрительных лиц и проведения поверхностного осмотра, проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время”, — сообщили в полиции.

В ГУНП также отметили, что особое внимание правоохранители обращают на подозрительные вещи, в которые могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства. Полицейские призывают общество с пониманием относиться к указанным мероприятиям.


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