США включили Украину в свой оборонный бюджет

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который подразумевает финансовую помощь Украине, сдерживание России и обязывает правительство США ужесточить санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию голосования.

Проект бюджета предусматривает 740,5 млрд долларов. “За” этот проект бюджета высказались 295 конгрессменов, когда 125 высказались “против”.

Документ требует от Белого дома усилить действующие санкции в отношении российских газопроводов “Северный поток — 2” и “Турецкий поток”. В конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на текущий финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении данных проектов. Теперь рестрикции должны быть введены против иностранных лиц, которые в значительной степени способствуют продаже, аренде или предоставление судов для укладки труб, предназначенных для строительства “Северного потока — 2” и “Турецкого потока”.

Проектом бюджета предусмотрено 250 млн долларов военной помощи для Украины в следующем финансовом году.

Кроме того, бюджетный проект предусматривает выделение почти 3,8 млрд долларов на программу “Европейская инициатива сдерживания”, направленную на сдерживание деятельности России.

В частности, конгрессмены планируют выделить 3,6 млрд долларов на “сдерживание Китая в регионе Индийского и Тихого океанов”. В проекте содержится запрет на использование бюджетных средств для “проведения ядерных испытаний или на подготовку к испытаниям с ядерными взрывами любой мощности”.

Добавляется, что законодателями вводится запрет на использование приложения TikTok в электронных устройствах госорганов страны. Среди прочего, законодатели выделяют Пентагона из бюджета 1 млрд долларов на борьбу с пандемией коронавируса.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп наложит вето на документ в его нынешней форме из-за ряда положений. К таким относится в первую очередь пункт о переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США (1861-1865). Тематики Украины, России или других сфер это, вероятно, не коснется.

На этой неделе проект должен одобрить Сенат Конгресса. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов.

Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится главе государства на подпись. Весь этот процесс обычно длится до осени — начала зимы.

На развитие кибербезопасности Украина получит 38 млн долларов от США, соответствующий проект уже зарегистрирован в Кабмине. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"США поддержит развитие кибербезопасности в Украине. Бюджет международной технической помощи составляет 38 млн долларов. Больше года активной работы - десятки сложных переговоров, согласование совместной концепции и планов - и на днях наконец проект окончательно зарегистрирован в КМУ", - написал Федоров.

Также он отметил, что Минцифры будет публично отчитываться о ходе и расходах проекта.

"Такой большой проект является очередным сигналом доверия к нашим результатам и планоам. По всем кибервопросам мы планируем активно работать с бизнесом и привлекать лучшую международную и украинскую экспертизу", - написал Федоров.

Напомним, Министерство цифровой трансформации презентовало новый образовательный сериал "Киберняня", в котором говорится о том, как минимизировать риски потери информации, предупредить кибератаки или кибермошенничество и как быстро восстановиться после них.







