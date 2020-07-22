«Динамо» не будет вести переговоры с Ребровым: кто станет новым тренером клуба?

Киевское «Динамо» после ухода с поста главного тренера столичной команды Алексея Михайличенко, составило список потенциальных кандидатов на должность главного тренера.

На спортивно-новостном ресурсе Метарейтингс в шорт-лист кандидатов возможных тренеров «Динамо» в основном входят иностранные специалисты. Владелец и руководитель клуба приняли решение изменить многолетней стратегии «Динамо» и на данном этапе больше не приглашать на должность главного тренера специалиста, работавшего ранее в столичном клубе.

В этой связи клуб также не рассматривает возможность возвращения на должность главного тренера «Динамо» Сергея Реброва, который, по сообщениям СМИ, получил предложение от владельцев клуба и взял время на размышление.

Ожидается, что 29 июля киевское «Динамо» выйдет из отпуска с новым главным тренером, имя которого будет объявлено в ближайшее время.