Заложники спасены, а "луцкого террориста" отправят на психиатрическую экспертизу

С утра вторника Украину взбудоражило сообщение из Луцка: в центре города мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами, правоохранители ввели оперативный план "Заложник". Оказалось, что заложниками террориста в автобусе стали около 20 человек. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Волынской области.

Человек. захвативший заложников в автобусе в центре Луцка, позвонил в 9:25 в полицию, и представился как "Максим Плохой". Начались переговоры со злоумышленником. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

К спецоперации в Луцке было привлечено около сотни нацгвардийцив, штурмовые бригады и спецтехника. В СБУ квалифицировали захват автобуса с людьми в Луцке как теракт.

В Департаменте уголовного розыска процитировали злоумышленника: "В автобусе, который находится у памятника Леси Украинки в центре города, заявитель взял в заложники пассажиров, полный автобус. Также он сообщает, что автобус заминирован. Преступник имеет большое количество оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Мина заложена еще в одном людном месте города и может сдетонировать".

Аваков срочно вылетел в Луцк.

Мужчина, захвативший людей в автобусе в центре Луцка, постоянно находился в контакте с правоохранителями.

"С ним продолжаются переговоры. Было предложено, чтобы передали воды для заложников, потому что автобус стоит уже 3 часа на жаре, но он пока этого не позволил. Мы видим, что этот человек имеет определенные требования, которые он хочет транслировать, в том числе через СМИ. Мы думаем, что он имеет какие-то свои убеждения, судя по тому, что в сети распространена книга "Философия преступника" под фамилией Максим Плохой", - сообщил Геращенко.

"Подозреваемым в захвате заложников оказался гражданин Украины Кривошей Максим Степанович 06.11.1975 года рождения. Уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком до 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений", - сообщил Геращенко.

Переговоры с террористом были тяжелыми.

Он заявил, что взорвет автобус, если кто-то будет подходить ближе. Потом пытался сбить полицейский дрон. Затем в автобусе произошла какая-то стрельба и появилась информация, что там есть раненый.

В Твиттере террорист изложил свои требования, выразив их так сложно, что ничего нельзя было понять. Главное, что он требовал - уйти властным лицам со своих должностей. А еще - посмотреть фильм "Земляне" (2005 год), документальный фильм о проблеме эксплуатации животных людьми для развлечений, исследований, производства одежды и еды. Террорист заявил, что одно из его требований, чтобы президент Украины Владимир Зеленский лично прорекламировал этот фильм.

Один человек пытался прорваться через полицейский кордон поговорить с террористом чтобы обменять себя на беременную жену, которая находилась в автобусе. Однако правоохранители заломили ему руки и отвели в помещение, где с ним пообщался психолог.

Переговорная команда после общения с террористом заверила, что у них "есть понимание". После этого, около 21 часов, "луцкий террорист" отпустил трех заложников: подростка, бабушку и ту самую беременную женщину, которую стремился спасти ее муж.

"Сейчас они на свободе, - сообщил Геращенко. - С ними работают психологи и медики".

На вопрос журналистов о том, остался ли раненый мужчина в автобусе, Геращенко ответил: "Вероятно, да".

"Этому человеку, как мы понимаем, была оказана помощь теми, кто был в автобусе - его рана была перевязана", - сказал Геращенко.

А тем временем Зеленский выполнил требование "луцкого террориста": он записал видеообращение с таким текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".

В 21,30 начался штурм автобуса и террорист Максим Кривошей был задержан.

"Заложники освобождены. Мужчина, который сегодня в Луцке захватил заложников и удерживал их в автобусе, задержан", - сообщили в МВД.

"Сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка" с пассажирами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ спецоперации "Бумеранг" правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Председатель СБУ Иван Баканов поблагодарил сотрудников Центра "А", Антитеррористического центра СБУ и всех правоохранителей за оперативное реагирование и взаимодействие.

Задержанного Максима Кривоша, который держал заложников в Луцке, отправят на психологическую экспертизу. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он добавил, что дальше Кривошу изберут меру пресечения. По словам Геращенко, это должно быть содержание под стражей без альтернативы.

Освобожденные лица, которых сегодня в Луцке удерживал террорист Максим Кривош, сейчас находятся в луцкой гостинице "Украина". Они в удовлетворительном состоянии. Никто из них не нуждался в госпитализации. С ними сейчас работают следователи и психологи.

Террористическая эпопея с заложниками в Луцке к счастью завершилась без крови и жертв. Действия правоохранителей будут проанализированы, будут сделаны выводы, а их опыт, приобретенный таким образом, пригодится.















InfoKava по материалам СМИ











