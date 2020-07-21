Экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака задержали: в Киеве, Львове и Польше обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши проводят обыски по месту жительства предполагаемых участников преступной организации, среди которых бывший председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "следственные действия осуществляют силами международной следственной группы в офисах Укравтодора, компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц государственного агентства и граждан Польши-предполагаемых участников преступной организации".

"В ходе следственных действий в Польше задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывший руководитель Укравтодора, гражданин Польши. Детали - позже", - отмечается в сообщении.

Славомир Новак, которого задержали в Польше, имеет двойное гражданство - Украины и Польши, - поэтому по международному законодательству экстрадиция невозможна. Об этом во время брифинга рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Насколько нам известно, на сегодня у главного подозреваемого двойное гражданство - Польши и Украины", - сказал Сытник.

По словам исполняющего обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, в настоящее время польской стороной ему предъявлено подозрение в рамках законодательства Польши, однако в рамках совместной группы та информация, которая была добыта в рамках совместной следственной группы, также использована.

"Уголовное правонарушение начиналось с того, что господин исполняющий обязанности заместителя Укравтодора высказывал намерения получить средства, неправомерную выгоду, на территории Украины, однако в дальнейшем эти средства были получены на территории Польши. Поэтому в настоящее время он задержан законодательством Польши и в настоящее время подозрение ему предъявлено в этой части", - сказал Грищук.

Сытник рассказал, что те подозрения, которые подготовлены антикоррупционными детективами и прокурорами в Украине, сейчас направлены в Польшу для объявления подозреваемым там и так же некоторые подозрения, подготовленные польской стороной, переданы украинской для вручения их на территории Украины.

"Мы не видим принципиальной разницы, где будет происходить суд... Более интересно будет по поводу имущества, которое будет арестовано, но это отдельная история... По нашему мнению, есть совместная работа... Мы объединили усилия, информацию (с польскими коллегами - ред.). По нашему мнению, экстрадиция при том, что есть польское гражданство, она не возможна по международному законодательству, но и при этом не является принципиальной", - рассказал Сытник.

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака. В Центральном антикоррупционном бюро Польши заявляли, что задержали трех человек, среди которых Новак, по подозрению в коррупции и деятельности в рамках организованной преступной группы.

А в НАБУ заявили, что должностных лиц Укравтодора, среди которых бывший глава государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, подозревают в создании преступной организации, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделялись для ремонта дорог в Украине.







