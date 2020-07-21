"Тихая революция" в "Укроборонпроме": принят закон об оборонных закупках

Заместитель гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем заявил на своей странице в Facebook, что принятие документа – "поворотная точка для всей оборонно-промышленной области".

Верховная Рада Украины на заседании 17 июля приняла закон "Об оборонных закупках". Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", проект №2398-д во втором чтении и в целом поддержали 276 народных депутатов.

Заместитель гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем заявил, что принятие документа – "поворотная точка для всей оборонно-промышленной области". По его словам, новый закон "в корне меняет подходы к ценообразованию, контролю качества и взаимоотношениям заказчиков и производителей вооружений и военной техники".

"Революции бывают разными: громкими, на улицах, с горящими глазами, а бывают тихими, на бумаге, с затаенным дыханием и системными последствиями. [...] Многие из нововведений являются революционными – отрасль ждала их годами", – подчеркнул он в Facebook.

В частности, отметил Найем, этот закон предусматривает следующие изменения:

* нивелирует многочисленные коррупционные риски при проведении оборонных закупок и разделяет все оборонные закупки на открытую и закрытую части, сделает невозможным манипуляции с непрозрачным отбором исполнителей и определением цены закупок;

* ставит во главу угла критерий "стоимость жизненного цикла" продукции оборонного назначения, что соответствует лучшим стандартам стран – членов НАТО и ЕС;

* предусматривает постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в странах НАТО;

* предписывает формировать план оборонных закупок на трехлетний период, что значительно упростит планирование производства;

* предписывает определять исполнителя и поставщиков оборонного заказа с помощью автоматизированной системой электронного реестра;

* замену постоянного и промежуточного контроля всех звеньев производства, что часто приводило к коррупционным рискам, поэтапной системой сертификации качества продукции;

* замену системы военных приемок новой системой контроля качества, которая будет обеспечивать новый специальный созданный орган обеспечения качества продукции;

* замену ценообразования по расчетно-калькуляционным материалам новым (его должен разработать Кабинет Министров);

законом, который предлагает устанавливать фиксированный уровень рентабельности оборонных контрактов и не допускает возможность ее регулирования решениями заказчика по собственному усмотрению.

Предприятия "Укроборонпрома" занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 80 тыс. человек, сказано на его сайте.











