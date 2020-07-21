Рекордная взятка для подкупа руководства НАБУ и САП: фигурантов вызывают на допросы

Национальное антикоррупционное бюро вызывает на три допроса экс-министра экологии Николая Злочевского по делу о попытке подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Повестка о вызове Злочевского Николая Владиславовича, зарегистрированного по адресу: г. Киев, ул. Рейтарская. Вам необходимо прибыть 21 июля 2020 года в 15:30, 22 июля 2020 года в 14:30, 23 июля 2020 года в 11:30 в Национальное антикоррупционное бюро Украины по адресу: Киев, ул. Сурикова, 3, для допроса в уголовном производстве №52020000000000362 от 03.06.2020", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-министру экологии Николаю Злочевскому сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него.

Как сообщалось, 12-13 июня НАБУ и САП разоблачили "на горячем" трех человек, сразу после предоставления 5 млн долл. США неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 года Генеральной прокуратурой в Национальное бюро по подследственности, в части, которая касалась экс-министра экологии.



