В мире глобально падает рождаемость: почему и чем это нам грозит

Мир ждет глобальное падение рождаемости, и к последствиям резкого сокращения населения планеты мы плохо подготовлены, предупреждают специалисты. Не только Украина, почти все страны к концу века столкнутся со снижением численности населения. В 23-х из них при сохранении нынешних тенденций население к 2100 году сократится наполовину.

Кроме того, человечество сильно постареет. Число людей, перешагнувших 80-летний рубеж, превысит число новорожденных.



Что происходит?

Среднее число детей у одной женщины неуклонно снижается. Если этот показатель падает ниже 2.1, население начинает сокращаться.

В 1950 году среднемировой уровень составлял 4.7, а к 2017 году упал почти вдвое - до 2,4.

По прогнозам группы экспертов из Университета штата Вашингтон в Сиэтле, в 2100 году он снизится до 1,7. Результаты их исследования опубликованы в журнале "Ланцет".

Ученые предсказывают, что численность людей на Земле достигнет пика к 2064 году, достигнув 9,7 млрд, а затем начнет сокращаться и к концу столетия составит 8.8 млрд человек.

"Это весьма важное явление: большая часть мира переходит к жизни в условиях естественной убыли населения", - заявил Би-би-си один из авторов исследования профессор Кристофер Мюррей.

"Процесс настолько масштабный, что людям трудно в полной мере осознать, что происходит. Это небывалое дело. Общества нуждаются в реорганизации", - говорит он.

Население Японии в 2017 году уже достигло исторического максимума в 128 млн человек и начало сокращаться. Согласно прогнозу, к концу века оно составит менее 53 млн.

Италию за тот же период ждет не менее резкое сокращение: с 61млн до 28 млн.

К 2100 году должно вдвое сократиться население 23 стран. Среди них, в частности, Испания, Португалия, Таиланд и Южная Корея.

Китай, самая многочисленная в мире нация, близок к попаданию в этот список. Эксперты предсказывают, что пика в 1,4 млрд человек он достигнет к 2024 году, затем начнется снижение, и к концу столетия китайцев будет 732 млн.

В Соединенном Королевстве, согласно прогнозам, к 2063 году будет жить 75 млн человек. К 2100 году население Великобритании сократится на 4 млн. человек.

США не дотягивают до безопасного показателя с 1971 года. В настоящий момент среднестатистическая американка за свою жизнь производит на свет меньше двух детей (1728 родов на 1000 женщин). Это притом что в США показатели рождаемости традиционно выше, чем во многих других развитых странах.

В России, и на Украине, и в Беларуси, и в Великобритании женщины в среднем также рожают меньше двух детей. Рекордными темпами население сокращается в Болгарии: мало того что показатель рождаемости там составляет 1,46, так еще и на каждые 100 родов в среднем приходится 170 смертей.

Примерно так же обстоят дела и в соседних странах: из 10 государств, наиболее стремительно теряющих население, все 10 расположены в Восточной Европе. Помимо Болгарии, это Венгрия (1,45), Латвия (1,52), Литва (1,6), Молдова (1,57), Польша и Румыния (1,36), Сербия (1,44), Украина (1,55) и Хорватия (1,41). Ожидается, что к 2050 году эти страны потеряют от 15% до 23% жителей.

А в целом по миру за последние 70 лет показатель рождаемости упал более чем вдвое (с 5,05 до 2,49). В результате многие страны буквально сидят на демографической мине замедленного действия.

Ситуацию дополнительно усугубляет массовая эмиграция: на заработки за границу уезжают в основном как раз молодые, трудоспособные мужчины и женщины детородного возраста.

Единственная страна Европы, где у женщины в среднем рождается больше двух детей, это Франция - но даже она не дотягивает до уровня воспроизводства (2,02).

В целом по миру хуже всего дела с рождаемостью обстоят в Южной Корее (1,26) и в Сингапуре (0,83).

По данным исследования, единственным регионом мира, где население не только не сократится, но утроится к концу века, является Африка к югу от Сахары.

Например, в Нигерии, согласно прогнозу, в 2100 году будут жить 791 млн человек. Страна обойдет по этому показателю Китай и выйдет на второе место в мире после Индии.

"Вероятно, количество выходцев из Африки во многих странах существенно вырастет. В связи с этим становится критически важным преодоление расизма на глобальном уровне", - считает профессор Мюррей.

По словам профессора Мюррея, у него просто челюсть отвисла, когда он осознал, что означают все эти прогнозы.

Проблема носит глобальный характер. В 183 из 195 государств рождаемость находится ниже необходимого для воспроизведения уровня.

Если теперешняя тенденция продолжится, к 2100 году количество малышей в возрасте до пяти лет в мире сократится с нынешних 681 млн до 401 млн, а число тех, кому за 80, наоборот, вырастет с 141 млн до 866 млн.



Почему рождаемость падает?

Феномен не связан с уменьшением количества сперматозоидов в мужской сперме и прочих вещах, которые обычно приходят на ум в этой связи.

Главные причины в том, что все больше женщин делают выбор в пользу образования и работы, а также в облегчении доступа к противозачаточным средствам.

Иметь меньше детей - это собственный выбор женщин. В определенном смысле, это история их успеха.

Статистика показывает, что меньше рожать стали женщины практически во всех возрастных группах, любой расовой и этнической принадлежности - и это несмотря на уверенно растущую экономику стран и падение безработицы.

Казалось бы, немногочисленное человечество - это хорошо для нашей планеты и ее природы. Меньше выбросов двуокиси углерода, меньше лесов потребуется вырубать под распашку.

"Все было бы неплохо, если бы не изменение возрастной структуры населения и его отрицательные последствия", - говорит профессор Мюррей.

Грядут огромные социальные сдвиги. Кто будет платить налоги и взносы на медицинское страхование в массово постаревшем мире? Кто станет ухаживать за пожилыми гражданами? Смогут ли люди вообще уходить на пенсию?

"Надо позаботиться о мягкой посадке", - заключает профессор Мюррей.



Что делать?

Ряд государств, в том числе Великобритания, пока решают демографические проблемы с помощью иммиграции.

Но этот способ скоро перестанет работать, поскольку со снижением численности населения сталкиваются почти все.

"На смену дискуссиям о том, стоит ли открывать границы, придет конкуренция за мигрантов, которых все больше будет не хватать", - указывает Кристофер Мюррей.

Некоторые страны пытаются стимулировать рождаемость продлением родительских отпусков по уходу за новорожденными, бесплатными детскими садами, денежными выплатами и расширением прав молодых матерей при приеме на работу. Но сложно сказать, насколько эти меры эффективны.

Швеция ценой огромных усилий смогла поднять показатель рождаемости с 1,7 до 1,9 ребенка на каждую женщину, но другие страны в этом не преуспели. В Сингапуре этот показатель остался на уровне 1,3.



Появятся ли в реальности роженицы-служанки

В США вышел последний эпизод сериала "Рассказ служанки", снятого по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд. Сериал рассказывает о том, во что может превратиться мир, в котором люди теряют способность рожать детей из-за загрязнения окружающей среды и заболеваний, передающихся половым путем. Те немногие, кто еще способен выносить ребенка, обречены влачить судьбу "служанок" и принудительно рожать детей чиновникам и офицерам, чьи жены бесплодны.

Возможно, действие сериала не случайно разворачивается на территории современных США. По предварительным оценкам, в прошлом году в США появилось на свет 3,79 млн младенцев: в абсолютных цифрах это меньше, чем когда-либо за последние 32 года; в относительных (на тысячу женщин детородного возраста) - это рекордно низкий показатель за всю историю страны. В то же время, женщины устраивали акции против запретов на аборты в костюмах, похожих на те, что носят служанки в сериале.



"Благословен плод"

Конечно, в первую очередь глобальная тенденция снижения рождаемости связана с распространением контрацепции, повышением уровня образования и эмансипацией.

В современном мире равных возможностей и многочисленных способов планирования семьи все меньше женщин готовы сделать деторождение главным делом своей жизни, полностью посвятив себя произведению на свет потомства. Наличие в семье одного-двух детей кажется им вполне достаточным.

Однако не менее важным фактором является неуклонное ухудшение экологической ситуации и, как следствие, репродуктивного здоровья - как женского, так и мужского. Все чаще пары, которые хотят завести ребенка, просто не могут сделать это без помощи врачей.

Например, согласно последним исследованиям, качество семенной жидкости у мужчин в западных странах (то есть концентрация сперматозоидов, их подвижность и способность к оплодотворению) упало вдвое всего за четыре десятилетия (1973-2011) .

Как недавно выяснили ученые, ответственность за это в значительной степени несут два химических соединения (DEHP и PCB153), которые широко применяются в быту, а также используются при производстве готовой еды и полуфабрикатов.

Другое исследование показало, что даже прием обычного ибупрофена - одного из самых популярных обезболивающих - снижает уровень тестостерона и негативно влияет на репродуктивную функцию у мужчин (правда, участники эксперимента пили таблетки в течение трех недель).

Зато женское здоровье, как недавно выяснили ученые, значительно больше страдает от загрязнения окружающей среды. У женщин, живущих в районах с более загрязненной атмосферой, отмечено нарушение работы яичников и снижение количества жизнеспособных яйцеклеток, способных к оплодотворению.



"Этого хочет Бог"

Конечно, все описанные выше тенденции, включая экологические проблемы, в основном касаются богатых развитых стран. Хотя страны третьего мира очень быстро подтягиваются к "лидерам".

В феврале этого года политолог Даррел Брикер и журналист Джон Иббитсон опубликовали книгу "Пустая планета: шокирующий спад глобального населения", где авторы убедительно доказывают, что проблема все же носит глобальный характер - и нарастает угрожающими темпами.

На Филиппинах, например, коэффициент рождаемости упал с 3,7 до 2,7 за последние 15 лет. В США аналогичное снижение заняло целых полтора века - с 1800-х до конца Второй мировой войны.

Однако пока что население мира в целом продолжает расти - пусть и не так стремительно, как раньше. Если с 1950 года число людей на планете более чем утроилось (с 2,5 млрд до 7,7 млрд), то к концу текущего века, согласно прогнозам ООН, оно вырастет лишь на 40% - даже при самом оптимистичном раскладе.

Вопрос в том, какой расклад считать оптимистичным. Ресурсы нашей планеты ограничены, ученые давно говорят об угрозе перенаселения, поэтому снижение популяции - не за счет войн и глобальных эпидемий, а естественным образом - вполне можно рассматривать как благоприятное развитие событий.

На сегодняшний день больше половины всего прироста населения планеты обеспечивают лишь несколько стран, которые можно пересчитать по пальцам: это ДРК, Египет, Индия, Индонезия, Нигерия, Пакистан, Танзания и Эфиопия. Однако даже в них показатели рождаемости неуклонно падают.

"Старая сказка про то, что развитый мир рухнет из-за своей демографии в реальности выглядит совсем иначе, - уверен преподаватель Высшей школы экономики, социолог и философ Кирилл Мартынов. - Как вы заставите образованную женщину рожать троих детей, мотивируя ее "борьбой за демографию" и прочими абстрактными идеями, если она этого не хочет?"

"История роста человеческой популяции до нынешних масштабов была историей того, что мы сейчас назвали бы насилием над женщинами, - продолжает социолог. - За счет религии, патриархальной культуры и прямого физического принуждения в рамках "законного брака" их заставляли иметь 3-4 и больше ребенка в течение жизни, причем шансов отказаться не было".

При этом, подчеркивает Мартынов, "единственный эффективный инструмент принуждения к репродуктивной активности по-прежнему связан с мистикой и религией - со всеми этими утверждениями о том, что "женщина должна" и "бог этого хочет".

И в этом смысле "Рассказ служанки", по его словам, "перестает быть социальной фантастикой и становится в лучшем случае метафорой происходящего уже сейчас".



Предупреждение из 85-го

Роман Маргарет Этвуд опубликован в 1985 году. Он появился на волне эйфории, вызванной распространением феминистских идей, успехами, достигнутыми в борьбе за права женщин и гендерное равенство. Непосредственно связанные с молодежными революциями 1968 года на Западе, с женским движением 70-х годов в Европе и США, эти изменения усиливали гражданское общество и расширяли пространство свободы для женщин.

На этом фоне Этвуд предвидела возвращение патриархального уклада в новой форме - адаптированной и высокотехнологичной. Исследователи считают, что именно это мы наблюдаем сегодня. И именно это в гротескной форме мы видим в "Рассказе служанки".

Этвуд предлагала задуматься тем, кто считал, что гражданское общество и демократия одерживают победу просто в силу естественного хода истории, неизбежности прогресса - поскольку свобода лучше, чем несвобода.

В романе Этвуд, напротив, побеждает христианский фундаментализм. Он отбрасывает либеральные ценности и разрушает построенное на них общество - в результате гендерный порядок патриархата возвращается в его самой жесткой и грубой форме. Признаки возвращения патриархата эксперты усматривают в росте популярности политиков-популистов с подчеркнуто "мужественным" имиджем.

Через два года после "Рассказа служанки", в 1987 году, вышла ставшая классической книга Рейвин Коннелл "Гендер и власть. Общество, личность и сексуальная политика". В ней содержится то же послание, что и в "Рассказе служанки", о будущем возвращении патриархата и его возможных формах.

Коннелл признает, что распространение феминизма и даже рост его влияния не знаменуют собой уход патриархата в историю. Этот уход ни в коей мере не является неизбежным, и вполне вероятно, что нас ждет обновленный высокотехнологичный патриархат.

По Коннелл, несмотря на то, что патриархальный уклад возвращается в адаптированном виде, суть его остается той же - утверждение доминирования мужчин и социально-политической системы, при которой гетеросексуальные мужчины имеют преимущества перед всеми остальными.

И Этвуд, и Коннелл недвусмысленно предупреждают: древний патриархат способен приспосабливаться и возрождаться, поскольку гендерное неравенство и насилие, на которые он опирается, имеют глубокие, разветвленные корни в идеологии, политике и повседневных практиках.

В то же время и писательница, и исследовательница настойчиво проводят мысль о стремлении и способности человека к сопротивлению. О смелости женщин, которые, рискуя жизнью, выбирают борьбу за достоинство, даже если насилие всемогуще.

Таков конфликт, который лежит в основе сериала. Так совпало, что это сегодня и есть один из основных социальных конфликтов нашего времени.



"Слоеный пирог"

В мире сегодня нормы гендерных взаимоотношений причудливо смешаны, отмечает в беседе с Би-би-си координатор программы "Гендерные исследования" Европейского университета Анна Темкина.

"Это своего рода "слоеный пирог": правовая эмансипация женщин произошла более 100 лет назад, но патриархатные нормы сохраняются во многих сферах, в семье, в сфере сексуальности и других. В некоторых сферах они усиливаются: в 2010-х легитимируется идеология против абортов, гомосексуалов, за традиционную семью. Утверждается, что мужчины и женщины не равны, у них разное предназначение", - говорит она.

В то же время в профессиональной сфере или в сфере воспитания детей есть движение в сторону равноправия, отмечает исследовательница. В результате разные нормы отношения к женщинам перемешиваются.

"Эти процессы происходят практически одновременно. Так и получается "слоеный пирог" в гендерных отношениях в целом - на практике постоянно комбинируются разные нормы, в зависимости не только от социального слоя или поколения, но и конкретной ситуации", - говорит Темкина.



Возвращение патриархата и ухудшение положения женщин

"Консервативный поворот везде в мире - это усиление патриархата, потенциальное - а иногда вполне реальное - ухудшение положения женщин или иных уязвимых гендерных групп", - считает Темкина.

"Положение жертвы в современных условиях сложное. Не так давно это широко проявилось в публичном дискурсе - молчавшие и невидимые жертвы насилия получили голос, в частности, в рамках движения #MeToo".

Женщины в обществе, где нет сильной феминистской традиции, лишаются агентности, или agency, то есть возможности самостоятельно действовать.

"У женщины, в частности, изымается возможность контроля своей сексуальности, репродуктивных практик и решений. И это происходит далеко не только в антиутопиях или абстрактных лозунгах", - говорит Темкина.



Тотальный институт

В течение первых сезонов сериала мы наблюдаем за тем, как в Галааде работает система уничтожения идентичности человека и замены ее на один из четырех архетипов - жены, служанки, тетки, марфы.

В мире этой антиутопии принципиально не то, что женщины перестают быть женщинами, а то, что они вынуждены отказаться от всех других идентичностей, а в гендерном измерении для них предложен набор всего из 4-5, жестко определенных по легитимному набору действий.

Однако учреждения, в которых идентичность заменяется на социальную функцию, существуют и в реальном мире.

Это процесс, который можно наблюдать не только в антиутопиях. Например, американский социолог Ирвинг Гоффман предложил понятие "тотального института", как организации или учреждения, которые направлены на изменение этой самой идентичности за счет дисциплинарных механизмов. Классические примеры тотальных институтов - психиатрическая лечебница, тюрьма или армия.



Вместо вывода

...Снижение рождаемости, вследствие возросшей самостоятельности женщин в определении своей общественной роли, постепенно приводит к глобальным демографическим сдвигам, которые, в свою очередь, в очередной раз кардинальным образом могут изменить не только гендерную, но и социально-экономическую структуру общества. Нас ждут глобальные потрясения. И если мы хотим избежать катастрофических событий, нужно научиться управлять демографическими процессами, с одной стороны сохраняя свободу воли женщин, которой они добились в результате длительной борьбы за свои права, а с другой - найти формы мотивации женщин для сохранения деторождения на приемлемом для сохранения сбалансированного населения уровне. Нужен некий паритет между "хочу" и "надо", система противовесов и возмещения затрат за обеспечение общества ресурсами народонаселения. Может быть, за рождение и выкармливание ребенка засчитывать рабочий стаж год за два, например. Или предоставлять льготы при обучении и в карьере. Или семьям с тремя детьми бесплатно предоставлять жилье с машиной. В общем, если общество хочет выжить и минимизировать демографические проблемы, оно должно думать и принимать адекватные решения. Уже сейчас, а не когда-то в будущем.







