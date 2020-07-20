В Польше отменили исковую давность преступлений коммунистических деятелей

Должностные лица времен коммунистического режима, совершившие преступления против человечности, будут отвечать вне зависимости от срока исковой давности.

Соответствующий закон подписал президент Польши Анджей Дуда, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, отменяющий исковую давность для преступлений, совершенных представителями коммунистического режима. Благодаря новому законодательству, польские прокуроры из Института национальной памяти в дальнейшем смогут преследовать лиц, ответственных за совершенные в Польше коммунистические преступления.

Положения определяют коммунистические преступления как репрессии или другие формы нарушения прав человека в отношении лиц или групп населения, совершенные должностными лицами-представителями коммунистического режима в 1917-1990 годах, которые считались преступлениями согласно польскому законодательству, действующему на момент совершения данных преступлений.

Предыдущие положения законодательства предусматривали, что исковая давность для коммунистических преступлений начинается с 1 августа 1990 года, исчерпание сроков для преступлений происходит после 40 лет, если речь идет об убийстве, военном преступлении или преступлении против человечности, а также после 30 лет, если речь идет о другом коммунистическом преступлении. За последние нельзя было бы привлекать к ответственности с 1 августа этого года.

Авторы законопроекта ссылались на Европейский суд по правам человека. В пояснении к закону отмечается, что он отстаивает позицию, согласно которой "в обязанности демократического правового государства входит осуждение преступлений, которые были совершены в тоталитарных (авторитарных) системах и не были преследованы по политическим причинам".

Для прокуроров ИНП Польши преследование виновников коммунистических преступлений, так же как и нацистских преступлений, следует из закона об Институте национальной памяти.

По информации следственного отдела ИНП Польши, в Комиссии преследования преступлений против польского народа открыто 431 производство по делам о коммунистических преступлениях.

В более 300 используется квалификация "преступление против человечности", не подлежащее исковой давности.