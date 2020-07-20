Названа дата проведения суперкубка Украины

Пандемия короновируса внесла свои коррективы во все сферы. Именно из-за COVID-19 наперекосяк пошел и футбольный сезон, поэтому клубам приходится спешно доигрывать матчи. На днях на спортивно-информационном ресурсе ВсеПроСпорт появилась новость, что Суперкубок Украины должен пройти на стадионе «Олимпийский» 25 августа.

Источник новости — интервью с генеральным директором украинской Премьер-лини Евгением Диким, который считает, что в сегодняшних реалиях столица является лучшим решением для проведения матча. Дело в том, что действующий обладатель Кубка и победитель национального первенства находится в Киеве. Также известно, что по завершению встречи часть футболистов «Шахтера» и «Динамо» перейдут под руководство Андрея Шевченко для подготовки к играм за Сборную. 3 сентября 2020 года основной состав Сборной команды Украины встретится во Львове с Швейцарией, а 6 сентября сыграет против Испании в выездном матче.

По предварительным данным новый сезон УПЛ стартует 22 августа. Но сейчас сложно что-либо прогнозировать, так как спортивная отрасль, как и многие другие, очень зависимы от эпидемиологической ситуации.