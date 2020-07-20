Joma презентовала обновленную экипировку футболистов сборной Украины

Испанская компания Joma, которая является официальным партнером сборной Украины, подготовила комплект новой экипировки для футболистов.

Команде было презентовано два комплекта формы для гостевых и домашних встреч. В новой экипировке игроки появятся в ближайших матчах Лиги наций, первый из которых запланирован на 3 сентября 2020 года. Футболисты сыграют во Львове против сборной Швейцарии.

Комплект домашней формы традиционно желтого цвета с синими элементами. При производстве использовались последние технологические наработки — темные участки орнамента, схожие с традиционной украинской вышивкой, выделены с помощью техники сублимационной печати. Гостевая форма выполнена в идентичном стиле, только основной цвет комплекта синий, а отдельные элементы выделены желтым цветом.

Также производителем при изготовлении новой экипировки использовалась DRY MX технология, посредством которой сетчатый материал по бокам футболки позволяет улучшить контроль влажности тела спортсменов. Таким образом партнер сборной подчеркивает свое заботливое отношение к украинским футболистам.

Фанаты сборной Украины также могут приобрести комплекты формы на официальном сайте интернет-магазина Joma. Стоимость футболки составляет примерно 1500 гривен.

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