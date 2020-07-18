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Вчера, 23:24
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Команда КВН из Беларуси отказалась выступать на четвертьфинальной игре в Крыму

Коронавирус или понимание ситуации? Минская команда КВН «Дети Тьюринга» отказалась продолжать играть в высшей лиге России в 2020 году, поскольку четвертьфинал должен пройти в Крыму.

Юмористы из Белорусского государственного университета объяснили свой отказ в видеопослании по трем причинам. Во-первых, мир все еще переживает эпидемию коронавируса.

Второе - статус Крыма. Капитан команды заявил, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросах принадлежности полуострова.

Команда посчитала путь через Россию в Крым недопустимым, а попасть на турнир через территорию Украины невозможно из-за пандемии.

Третья причина - хорошие отношения Белорусского государственного университета с украинскими университетами, которые могут ухудшиться, если команда отправится в Крым через Россию.

В то же время «Дети Тьюринга» заявили, что у них есть гарантия возвращения в высшую лигу КВН в следующем сезоне.

Следует отметить, что комментарии россиян, опубликованные в соцсетях, были настолько злобными и агрессивными, что многие из них модераторам пришлось удалить.

Источник: Радыё Свабода

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