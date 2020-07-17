Судьям ОАСК инкриминируют создание преступной организации и захват власти

НАБУ и САП предъявили подозрение главе Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю главы суд Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Об этом написал в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов.

"Это просто беспрецедентно. Впервые подозрения предъявлены целой группе судей одного из ключевых судов Украины.

Судьи не будут задержаны на месте, поскольку являются спецсубъектами, но такое решение может санкционировать Высший совет правосудия, а затем - Антикоррупционный суд. Сейчас в Окружном админсуде и в судебной администрации идут обыски.

Судьям ОАСК вменяется создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019-м году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

НАБУ и САП сносят руководство окружного административного суда, который является ключевым звеном для давления на государственную власть, отмену и приостановку кадровых решений.

ОАСК давно превратился под руководством Вовка в биржу. Так что действия НАБУ в данном случае заслуживают максимальной поддержки.

Посмотрим, посмеют ли Высший совет правосудия и Антикоррупционный суд нанести удар по своим коллегам - в том числе по непотопляемому Вовку, очень-очень богатому человеку. Это весьма знаковое политическое событие, будем внимательно следить за развитием этой ситуации", - написал Бутусов.

26 июля 2019-го следственная группа НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей.

В тот же день НАБУ, сообщает Лига.Новости, опубликовало записи разговоров якобы главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.

2 августа главе ОАСК и нескольким судьям сообщили о подозрениях в давлении на ВККС, превышении власти, мошенничестве, служебном подлоге и халатности, незаконном препятствовании митингам, вынесении заведомо неправосудных решений, даче взяток, вмешательстве в работу автоматического документооборота судей.

20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей.

В ноябре Шевченковский райсуд Киева отказался продлить сроки досудебного расследования в деле по "пленкам Вовка".

Подозрения судьям подписал не глава Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, который находится в отпуске, а замгенпрокурора Андрей Любович.