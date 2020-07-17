В Украине придётся создавать новую карту страны - втрое сокращено количество районов

В преддверии местных выборов Верховная Рада приняла постановление о ликвидации более чем двух третей районов: административно-территориальная реформа, о которой начали говорить, фактически, с самого начала независимости Украины, а практически приступили в 2015 году сделала очень серьёзный шаг, который пока ещё сложно оценить однозначно.

Верховная Рада на заседании в пятницу, 17 июля утвердила сокращение районов в Украине с 490 до 136, сообщает портал Верховной Рады.

В частности, отныне административное деление Украины является таким.

АР Крым - 10 районов: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский.

Винницкая область - 6 районов: Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский, Хмельницкий.

Волынская - 4 района: Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковельский, Луцкий.

Волынская - 4 района: Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковельский, Луцкий. Днепропетровская - 7 районов: Днепровский, Каменский, Криворожский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Синельниковский.

Донецкая - 8 районов: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Краматорский, Мариупольский, Покровский.

Житомирская - 4 района: Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский.

Закарпатская - 6 районов: Береговский, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский, Хустский.

Запорожская - 5 районов: Бердянский, Васильевский, Запорожский, Мелитопольский, Пологовский.

Ивано-Франковская - 6 районов: Верховинский, Ивано-Франковский, Кольский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский.

Киевская - 7 районов: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский, Фастовский.

Кировоградская - 4 района: Голованевский, Кропивницкий, Новоукраинский, Александрийский.

Луганская - 8 районов: Алчевский, Довжанский, Луганский, Ровеньковский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский, Счастьенский (с административным центром в Новоайдаре);

Львовская - 7 районов: Дрогобычский, Золочевский, Львовский, Самборский, Стрыйский, Червоноградский, Яворивский.

Николаевская - 4 района: Баштанский, Вознесенский, Николаевский, Первомайский.

Одесская - 7 районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский, Раздельнянский.

Одесская - 7 районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский, Раздельнянский. Полтавская - 4 района: Кременчугский, Лубенский, Миргородский, Полтавский.

Ривненская - 4 района: Варашский, Дубенский, Ровенский, Сарненский.

Сумская - 5 районов: Конотопский, Ахтырский, Роменский, Сумской, Шосткинский.

Тернопольская - 3 района: Кременецкий, Тернопольский, Чортковский.

Харьковская - 7 районов: Богодуховский, Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовской, Харьковский, Чугуевский.

Херсонская - 5 районов: Бериславский, Генический, Каховский, Скадовский, Херсонский.

Херсонская - 5 районов: Бериславский, Генический, Каховский, Скадовский, Херсонский. Хмельницкая - 3 района: Каменец-Подольский, Хмельницкий, Шепетовский.

Черкасская - 4 района: Звенигородский, Золотоношский, Уманский, Черкасский.

Черновицкая - 3 района: Вижницкий, Днестровский, Черновецкий.

Черниговская - 5 районов: Корюковский, Нежинский, Новгород-Северский, Прилуцкий, Черниговский.

Согласно постановлению, границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.

Постановлением ликвидированы все районы в областях согласно действующим административно-территориального деления.

Постановлением установлено, что выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с пунктом 3 настоящего Постановления, не проводятся.

Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить формирование избирательных округов и проведения местных выборов с учетом районов, образованных этим постановлением.

Постановление вступает в силу одновременно с вступлением в силу Постановления Верховной Рады Украины «Об образовании и ликвидации районов» и вводится в действие с момента возвращения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины

Проект Постановления зарегистрирован под №3650.

Количество районов в пределах областей было приведено к относительно равному общему знаменателю - чтобы не было районов с населением, к примеру, 5 тысяч и 180 тысяч. Пока есть сложности в восприятии населением предстоящих изменений (транспорт, больницы, социальные службы и проч.), однако власть обещает все нюансы постепенно утрясти. Уже известно, что изменения в административно-территориальном делении не потребуют замены документов прав собственности на недвижимость и паспортов (кроме юридических лиц - им придётся документацию переделывать).

Ожидается немалая экономия при сокращении управленческих сил районов, однако работу, которую проводили районы, всё равно кто-то должен будет осуществлять, поэтому вряд ли экономия будет слишком заметной.

Местные выборы будут проходить уже в условиях нового административного деления, и борьба будет идти за очень большие полномочия в очень больших районах.

В Конституции данная реформа пока не отражена, хотя правящая партия намерена такие изменения инициировать.