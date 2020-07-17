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Вчера, 14:42
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Бывшему тренеру полтавской «Ворсклы» не выплачивали зарплату

Экс-наставник полтавской «Ворсклы» Василий Сачко, тренировавший полтавскую команду в 2013-2019 годах, обратился в Украинскую ассоциацию футбола с жалобой на свой бывший клуб.

Как стало известно из источника на информационно-спортивном ресурсе meta-ratings.com.ua, бывший главный тренер «Ворсклы» подал иск в Палату по разрешению споров УАФ относительно невыполнения перед ним контрактных обязательств. Речь идет о задолженности по зарплате.

Напомним, что под руководством Сачко «Ворскла» играла в Лиге Европы в сезонах 2015/2016 и 2016/2017. В 2018 году полтавчане завоевали с 45-летним специалистом бронзовые медали чемпионата Украины. Пост главного тренера команды Сачко покинул в марте 2019 года.

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