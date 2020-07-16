МВФ надеется на независимость Нацбанка, Банковая - на "сужение независимости"

В МВФ надеются, что с приходом нового главы НБУ независимость Нацбанка не уменьшится. На Банковой же рассчитывают, что новое назначение будет способствовать выполнению запросов власти.

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Йоста Люнгман выразил надежду, что Нацбанк сохранит свою независимость после назначения на должность главы Кирилла Шевченко. Об этом говорится в его заявлении, сделанном в четверг, 16 июля, в связи с выбором нового главы Национального банка Украины.

"На протяжении последних лет эффективное проведения Национальным Банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Главное, чтобы независимость Национального Банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были сохранены и во время руководства нового Председателя", - говорится в заявлении.

В МВФ также пожелали новому главе НБУ успехов "у руля Нацбанка в этих сложных экономических условиях".

Напомним, Рада поддержала отставку экс-главы НБУ Якова Смолия 3 июля. А в четверг, 16 июля, на эту должность был назначен новый глава НБУ.

Ранее СМИ писали, что на пост главы НБУ рассматривают 9 кандидатов. Шевченко в списке был в числе тех, кто готов "сузить" независимость НБУ и смягчить монетарную политику по запросу Банковой.

Верховная Рада на заседании в четверг, 16 июля, 332 голосами назначила главой Национального банка Кирилла Шевченко.

Его кандидатуру накануне внес президент Владимир Зеленский.

Кирилл Шевченко - многолетний руководитель Укргазбанка.

Выступая с трибуны Рады Шевченко заявил, что будет поддерживать политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы.

"Во-первых, безусловно, я поддерживаю политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы... Во-вторых, НБУ в дальнейшем будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков. В том числе, надо усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48%", - сказал Шевченко.

Исмточник: Корреспондент